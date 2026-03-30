Hükümet, UBP Grup toplantısında HP ödeneğine ilişkin tavrını masaya yatırdı.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre hükümet yasanın meclisten geçmesi yönündeki kararını toplantıda yeniden teyit etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Meclis’te bugün gerçekleştirdiği grup toplantısını az önce tamamladı.

Toplantıda gündemdeki yasa tasarısına ilişkin değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi.

UBP “yasayı geçirme” kararı aldı, sendika başkanları başbakanla görüşmeye girdi

Binlerce emekçinin grev ve eylem yapmasına; pek çok yurttaşın polisle karşı karşıya gelip, arbede yaşanmasına neden olan “hayat pahalılığını durdurma” yasa tasarısı ile ilgili toplanan UBP Meclis Grubu, “yasayı kesin olarak Meclis’ten geçirme” kararı aldı. Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı UBP’li kaynaklar, grup toplantısında bizzat Başbakan Ünal Üstel ve Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın yasa ile ilgili ısrarcı olduğuna dikkat çekti. Öte yandan söz konusu kararla ilgili sendika başkanlarının, Başbakan Ünal Üstel ile görüşmek üzere Meclise girdiği de öğrenildi.