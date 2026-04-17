Hükümet HP tasarısında geri adım kararı verdi ama Üstel'e güven yok

Ertuğrul SENOVA

Hükümet, hayat pahalılığını durdurmayı öngören yasa tasarısını Pazartesi komiteye çekeceğini sendikalara bildirdi ancak Ünal Üstel'in Ankara'da olması nedeniyle, hem vekiller hem de sendikalar içinde belirsizlik hakim...

YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgilere göre kamuda örgütlü sendikalar, söz konusu kararı görüşmek üzere toplandı.

Elde edilen bilgilere göre Hükümet, Ünal Üstel'in Ankara'da olması nedeniyle Nazım Çavuşoğlu'nun vekaleten başkanlığını yürüten bir komite kurdu.

Komitede; Özdemir Berova, Dursun Oğuz, Oğuzhan Hasipoğlu, Olgun Amcaoğlu, Emrah Yeşilırmak, Alişan Şan ve Hasan Taçoy bulunuyor.

Söz konusu Komite Perşembe gün yaptığı toplantıda, tasarının komiteye çekilmesi ve Haziran ayında yeniden görüşülmesini kararlaştırdı.

Söz konusu öneri nitelikli karar bugün sendikalar sunuldu.

Ancak hem komite hem de sendikalar, hali hazırda Ankara'da bulunan Ünal Üstel'in kararının her an değişebileceğini, geri adım atabileceğini, özetle güvenmedikleri ifade ediliyor.