“Hükümet HP ödeneğinin kesilmesi kararından dönmeli”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, hayat pahalılığı ödeneğinin 4 ay kesilmesinin etkilerine ilişkin konuştu, kısıtlı kaynakların doğru şekilde kullanılıp kullanılmadığına bakılması gerektiğini söyleyen Şahiner, toplanan kaynağın nereye kullanıldığının da önemli olduğunu söyledi.

TL’nin değer kaybıyla birlikte hayat pahalılığının ilk altı ayda yüzde 10’un üzerine çıkabileceğini ifade eden Şahiner, hayat pahalılığı doğru yansıtılsa bile memurun alım gücünün yıllar içinde düştüğünü kaydetti. Şahiner, hayat pahalılığının geri ödenmemesinin bu durumu derinleştireceğini söyledi.

Hayat pahalılığı kesintisinin uzun vadede tüm sektörlere olumsuz yansıyacağını kaydeden Şahiner, bunun uzun vadede devleti besleyen vergi kaynaklarına da zarar vereceğini anlattı.

Şahiner hükümeti, geri ödenmemek üzere hayat pahalılığı ödeneğinin kesilmesi kararından dönmeye çağırdı.

Maliye Bakanı Oğuz:

“Ülkeyi ekonomik çarkların dönmesi kurtarır”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz devletin covid için ayırdığı kaynağı nereye harcadığını kuruşu kuruşuna açıkladıklarını söyledi, hükümetin açıkladığı paketlerle ilgili ödemeleri, açıklandığı şekilde yerine getirdiğini savundu.

Yapılan ödemelerin bütçede karşılığı olmadığını da dile getiren Oğuz, ülkeyi kurtaracak olanın ekonomik çarkların dönmesi olduğunu ifade etti, bu kapsamda gerekli çalışmaların yapıldığını dile getirdi.

Oğuz, bu çarkların dönmesi adına öğrencilerin ülkeye getirilmesinin “büyük bir başarı” olduğunu söyledi.

“İç borçlanmalar maaş ödemeleriyle ilgili değil”

Hayat pahalılığı konusunda yapılacak tüm tasarrufun özel sektöre verilecek destekler için kullanılacağını anlatan Oğuz, yapılan iç borçlanmaların maaş ödemeleriyle ilgili olmadığını da kaydetti.

Hükümetin kamu çalışanına düşman olmadığını dile getiren Oğuz, elde edilen kaynağı ülke gerçekleri doğrultusunda kullanmak için kararlar aldıklarını anlattı.