"Hükümet halkı gerçekleşmeyecek beklentilere sokmasının ardından duvara tosladı"

Birleştirilmiş Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nda konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, "dünya dikili taşın etrafında dönmüyor" diyerek, dünyadaki stratejik durumu anlamadan konuşulmaması gerektiğini kaydetti.

Sürekli "Orta Asya Cumhuriyetleri 'KKTC’'yi tanıyacak" cümlesinin söylenmemesi gerektiğini dile getiren Erhürman, 2002 yılından beri Kıbrıs Türk halkının gerçekleşmeyecek beklentilere sokulduğunu ancak bunun olmayacağının anlaşılması üzerine de kızılmasının anlaşılmaz olduğunu dile getirdi.

Erhürman, dünyadaki stratejileri okumadan hareket edilmesinin yanlış olduğunu ifade ederek, "hükümetin halkı gerçekleşmeyecek beklentilere sokmasının ardından duvara tosladığı" görüşünü kaydetti.

Toplumu dünya ile buluşturmada hangi stratejinin ortaya konduğunu soran Erhürman, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’in “çözümsüzlük çözümdür” yaklaşımını bozmak için bazı hamleler yapılması gerektiğini kaydetti.

Erhürman,“Bu toplumu gerçekleşmeyecek hayallerle oyalamaktan vazgeçin, bu halk size rağmen dünyayla buluşacaktır.” dedi.