“Hükümet falan değil, bitik bir yapı var karşımızda”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, örgütlü mücadele sonrasında hükümetin geri adım atmasını değerlendirdi, UBP-DP-YDP Hükümeti’ne yüklendi.

Grevin askıya alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, “Hükumet falan değil, bitik bir yapı var karşımızda. Bittiğini bilmesine karşın, bu gerçeği ilan edecek iradeye dahi sahip olmayan bir yapı” ifadelerini kullandı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Sen,

1. enflasyonu bile yanlış hesapla,

2. çıkarmayı düşündüğün yasalardan etkilenecek kesimlerle, kendi insanlarınla diyalog kurma,

3. yasa tasarılarını, baskın yaparmış gibi bir sabah ansızın komiteye getirmeye kalk,

4. insanların kafasına vura vura iş yapmak için grev yasaklama/erteleme tehditleri savur,

5. sonra da tasarılardan birini (toplu sözleşme ile ilgili olanı) geri çek, diğerlerini (hayat pahalılığı ile ilgili olanları) de sendikalarla görüştükten sonra komitede ele alacağım diye açıklama yap.

Aklın neredeydi? Bütün bunlar yaşanmadan diyalog kurmayı dahi beceremedin mi? Yoksa her zamanki gibi güç gösterisi yapıp, karşındakinin (ki bu ülkenin insanını ‘karşındaki’ gibi görmemen gerekirdi) gücünü ölçmeye mi kalktın?

Şimdi ne yapacaksın peki? Yine her zamanki gibi, acaba kendi içlerinde sendikaları ya da sendikalarla bu ülkedeki diğer insanları birbirine düşürebilir miyim, bölüp, parçalayabilir miyim diye mi uğraşacaksın?

Kendi insanına, kendi ülkesine yabancılaşma, kendi insanını, kendi kurumlarını ötekileştirme böyle bir hal işte!

Kendi insanıyla, kendi kurumuyla doğru zeminde diyalog kuramayan, başka kimseyle de kuramaz tabii! Kendi ülkesindeki enflasyonu dahi doğru hesaplayamayan, doğru iş yapamaz, yapmaya kalktıklarını gerekçeli olarak kimseye açıklayamaz.

Hükumet falan değil, bitik bir yapı var karşımızda. Bittiğini bilmesine karşın, bu gerçeği ilan edecek iradeye dahi sahip olmayan bir yapı!”