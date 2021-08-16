“Hükümet değil, sanki derebeylerinden oluşan bir tuhaf yapı”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Elektrik Kurumu’nun yakıt ihalesine ilişkin yaşananlara işaret ederek hükümeti eleştirdi.

Erhürman “Bu ‘hükumet’ ise her biri başka tarafa çeken, kendi içinde kavgalı, kimin ne dediğinin, ne yaptığının anlaşılmadığı, sanki derebeylerinden oluşan bir tuhaf yapı” diye konuştu.

Hükümetin yarattığı karmaşık durumun bedelinin halka ödetildiğine vurgu yapan Erhürman “normal bir hükumetin, ülkedeki işlerin yürütülmesinden bir bütün olarak sorumlu” olduğunu ancak hükümete mensup temsilcilerin sorumluluğu bir birlerine attığına işaret etti.

İşte Erhürman’ın paylaşımı:

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Büyükyılmaz, ihalesiz akaryakıt alımı konusunda, "kimse MİK'in neden ihaleye çıkmadığını sorgulamıyor. Bakanlar Kurulu'ndan da 3 Ağustos tarihine kadar karar çıkmıyor" diyerek, sorunun adresi olarak MİK'i ve Bakanlar Kurulu'nu gösteriyor.

Sorun da burada ya zaten!!! Normal bir hükumet, ülkedeki işlerin yürütülmesinden bir bütün olarak sorumludur. Bu "hükumet" ise her biri başka tarafa çeken, kendi içinde kavgalı, kimin ne dediğinin, ne yaptığının anlaşılmadığı, sanki derebeylerinden oluşan bir tuhaf yapı!!! Ve tabii ki bu halinin bedelini halka ve ülkeye ödetiyor!!!

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