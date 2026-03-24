“Hükümet borçlandığı parayla troller finanse ediyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, Meclis Genel Kurulu’nda “Savaş Korkusunu Bir Fırsat Olarak Gören Hükümetin İcraatları” konulu güncel konuşma gerçekleştirdi.

CTP Milletvekili Şahiner, bölgedeki savaş korkusuyla birlikte avucunu ovuşturan bir hükümetle karşı karşıya olduğumuza vurgu yaptı.

2026 yılı bütçesinin maliye denilen bu geminin battığının resmi evrakı olduğunu kaydeden Şahiner, “Bugün itibarıyla artık döndürülemeyen ödeme dengeleri, borçlanma limitinin sonuna kadar kullanılmış olması, piyasadaki likidite sorunu ve önümüzdeki dönemde yapılamayacak ödemeleri kısmak için tam anlamıyla savaş korkusunu fırsata döndürmeye çalışan bir hükümet var” dedi.

Şahiner, “Maliyenin kasasında fare düşse başı yarılacak. Kuruş kalmadı. Borçlanmadan bir tek iğne iplik alamayacak durumdalar” diyerek, hükümetin borçlandığı para ile trolleri finanse ettiğine dikkat çekti.

Bu troller sadece CTP’ye değil Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) muhalif milletvekilleri ve kabine üyelerine de aynı tonda saldırdığını kaydeden Şahiner, “Olmayan para ile maliyenin kasasından finanse edilen troller önümüzdeki dönemdeki kurultay hazırlıkları için kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

Şahiner, “Partililerinizde sokağa çıkacak hal bırakmadınız. İtibarı yerlerde sürünen Üstel hükümeti maliyenin kasasından borçlandığı parayla trolleri finansa ediyor. Eğer itibarınızı korumak trollere kaldıysa işiniz zor” diye konuştu.

Hükümetin hayat pahalılığı ödemelerinde yaptığı oyuna da dikkat çeken Şahiner, şu şekilde konuştu:

“İyi niyetli olacak olursak son 9 aylık hayat pahalılığı yüzde 40’ın altında olmayacak. Bu savaş birkaç gün içinde sonlanmaz ve Hürmüz Boğazı açılmazsa, bahsettiğim süredeki hayat pahalılığı yüzde 50’nin üzerinde olacak. İstatistik Kurumu’nun bunun ne kadarını açıklayacağını hep birlikte göreceğiz.

İlk üç aylık hayat pahalılığı da takriben yüzde 10 çıkacak. Nisan, Mayıs ve Haziran’daki toplam hayat pahalılığı ise en az yüzde 15’dir. Yüzde 1’lik hayat pahalılığının 1 yıllık karşılığı takriben 1 milyar TL’dir. HP önemeleri Nisan’da yansıyacağı için 6 ay boyunca ödemeyecekleri rakam 7 buçuk milyar TL’dir.”