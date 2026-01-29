“Hükümet belediyelere ayar vermeye çalışıyor”

Recep DAL

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, YENİDÜZEN’e konuştu; merkezi hükümetin resmi nüfus sayımı yapmayarak belediyelerin devlet katkı payını olması gerekenden düşük tuttuğunu, bunun bilinçli bir tercih olduğunu ve belediyelere “ayar verilmeye” çalışıldığını söyledi. Latif, belediyelerin mali olarak zayıflatılmak istendiğini belirterek, tüm bu baskılara rağmen Mesarya’da altyapıdan hayvancılığa, sağlık ve gıda güvenliğinden sosyal hizmetlere kadar birçok alanda çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Hayvancılık açısından stratejik bir bölgede görev yaptıklarını belirten Latif, Mesarya’ya bağlı köylerde büyükbaş hayvancılığın ülke genelinin yaklaşık yarısını oluşturduğunu, bu nedenle şap hastalığına karşı önlemlerin üst düzeyde tutulduğunu söyledi. Araç dezenfeksiyonundan kriz masası uygulamalarına kadar alınan tedbirlerin eksiksiz sürdüğünü kaydeden Latif, mandıralarda vakaya rastlanmadığını, buna rağmen aşılama çalışmalarının Veteriner Dairesi öncülüğünde devam ettiğini aktardı.

Altyapı çalışmalarının tüm köylere eşit ve adaletli şekilde yürütüldüğünü ifade eden Latif, kaldırım ve drenaj projelerinin sürdüğünü, Modern Mezbaha Projesi’nin ise şubat ayı sonunda hizmete gireceğini açıkladı. Belediyelerin birleştirilme sürecinde en ağır yükü Mesarya Belediyesi’nin taşıdığını söyleyen Latif, bu süreçte yaşanan idari ve yapısal sıkıntılara rağmen kurumsallaşma, park ve yeşil alan yatırımları ile hizmet alanlarını genişlettiklerini kaydetti.

Devlet ve Su İşleri tarafından sağlanan suya son bir yılda yüzde 140 zam yapıldığını anımsatan Latif, bu artışın hem belediyeyi hem de yurttaşı zorladığını, buna rağmen halkı mağdur etmemek için çaba gösterdiklerini söyledi. Geçici işçilere hayat pahalılığı oranında artış yapıldığını belirten Latif, Aralık ayında yapılacak yerel seçimlerde halkın ve partisinin onay vermesi halinde yeniden aday olacağını da açıkladı.

“Merkezi hükümet kendince belediyelere ayar vermeye çalışıyor”

Hükümet tarafından yıllardır resmi nüfus sayımı yapılmadığını ifade eden Latif, bu nedenle belediyenin devlet katkı payını olması gerekenden az aldığını söyledi. Hizmet verilen nüfus ile alınan katkı arasında ciddi fark bulunduğuna vurgu yapan Latif, bunun bilinçli bir şekilde yapıldığını belirtti.

“Belediyelerin gücüne darbe vurulmak isteniyor. Merkezi hükümet kendince belediyelere ayar vermeye çalışıyor” diyen Latif, belediyeciliğin bir aşk ve sevda işi olduğunu, heves ve azim gerektirdiğini belirtti. Bu anlayışla bölgeyi daha yaşanabilir hale getirdiklerini kaydeden Latif, hükümetin tutumunun kendilerini yıldıramayacağını ifade etti.

“Şap hastalığına karşı önlemlerimiz üst düzeyde”

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, YENİDÜZEN’e yaptığı özel açıklamada, hayvancılıktan altyapıya, modern mezbaha projesinden belediyelerin birleştirilme sürecine, devlet katkı paylarından su fiyatlarına ve çalışan maaşlarına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Mesarya Belediye’ne bağlı köylerin kırsal alanlardan oluştuğunu vurgulayan Latif, bölgenin hayvancılık açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Latif, “Mesarya Belediye’ne bağlı köyler, kırsal alanlardır. Ülkede büyükbaş hayvancılığın yüzde 50’ye yakını, Mesarya belde sınırlarında yapılıyor.” dedi.

Bu nedenle şap hastalığına karşı önlemleri en üst seviyede tuttuklarını ifade eden Latif, ilk etapta araçların ilaçlanması ve dezenfekte çukurlarının oluşturulması gibi uygulamaları hayata geçirdiklerini söyledi. Kriz masası kapsamında alınan önlemlerin eksiksiz uygulandığını kaydeden Latif, birçok bölgede tedbirler gevşetilirken Mesarya’da uygulamaların hâlâ sıkı şekilde sürdüğünü dile getirdi.

“Bölgemizdeki mandıralarda şap hastalığına rastlanmadı. Fakat yine de işimizi sıkı tutuyoruz.” diyen Latif, bu sürecin en güvenli yönetim yolunun aşılama olduğunu vurguladı. Latif, Veteriner Dairesi öncülüğündeki aşılama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini de sözlerine ekledi.

“Bütün yerleşim yerlerine eşit ve adaletli şekilde yaklaşıyoruz”

Mesarya Belediye Başkanı olmadan önce iki dönem Akdoğan Belediye Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Latif, o dönemde altyapı çalışmalarında önemli mesafe kat ettiklerini belirtti. Aynı anlayışı Mesarya Belediye sınırları içerisindeki tüm köylere taşıdıklarını ifade eden Latif, kaldırım ve drenaj çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Latif, bütün yerleşim yerlerine eşit ve adaletli yaklaştıklarını vurgulayarak, ihtiyaca ve nüfusa göre projeler ürettiklerini dile getirdi. Latif, “Yaşam sürdükçe altyapı sorunları ve ihtiyacı asla bitmeyecek. Biz de bu sorumlulukla görevimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Modern Mezbaha Projesi Şubat sonunda açılacak”

Projeleri hayata geçirmek için büyük çaba sarf ettiklerini kaydeden Latif, bunlar arasında en önemlilerinden birinin Modern Mezbaha Projesi olduğunu söyledi. Bu proje için uzun süre uğraştıklarını ifade eden Latif, son aşamanın Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi’nin katkılarıyla tamamlandığını belirtti.

Şu anda belediyenin öz kaynaklarıyla kalan küçük işlerin tamamlandığına dikkat çeken Latif, “Bu mezbahanın açılışını muhtemelen Şubat ayı sonunda gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Latif, tesisin bölgede tek modern, çağdaş ve insan sağlığı odaklı mezbaha olarak hizmet vereceğini vurguladı.

“Birleşme sürecinde en ağır faturayı ödeyen başkanlardan biriyim”

Belediyelerin birleştirilme sürecine de değinen Latif, dört farklı belediyenin Mesarya Belediye çatısı altında birleştiğini hatırlattı. Diğer bölgelerde genellikle iki ya da üç belediyenin birleştiğini, Mesarya’da ise sayının daha fazla olduğunu belirten Latif, bu süreçte idari kadro ve bina oluşumu konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını aktardı; “En ağır faturayı ödeyen başkanlardan biriyim” dedi.

Önemli bir mesafe kat ettiklerini söyleyen Latif, Akdoğan’daki merkez binanın üst katına yeni hizmet alanları oluşturmak için proje hazırladıklarını ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bu projeyi 1–1,5 ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Latif, park ve bahçelerde ciddi iyileştirmeler yaptıklarını kaydetti.

Latif, çocukların güzel vakit geçirebileceği çağdaş parklarla bölgeyi donatmayı amaçladıklarını da vurguladı.

“Halkım ve partim isterse yeniden aday olacağım”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin en genç belediye başkanlarından biri olduğunu hatırlatan Latif, Mesarya Belediye’ndeki ilk dönemini sürdürdüğünü belirtti. İlklerin her zaman zor olduğunu dile getiren Latif, birleşme sürecindeki zorluklara dikkat çekti.

Bu süreci iyi yönettiklerini ve sorunları olabildiğince aza indirdiklerini ifade eden Latif, Aralık ayındaki yerel seçimde, halkın ve partisinin onay vermesi halinde yeniden aday olacağını açıkladı. Latif, yurttaşlardan alınacak geri dönüşlerin çok önemli olduğunu da vurguladı.

“DSİ suyuna son 1 yılda yüzde 140 zam yapıldı”

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından belediyeye temin edilen suyun son bir yılda yüzde 140 oranında zamlandığını belirten Latif, belediye tüzükleri gereği su fiyatlarına yılda bir kez, asgari ücret artışına bağlı olarak zam yapıldığını söyledi.

Devletin verdiği suya yapılan orantısız zammın hem belediyeyi hem de yurttaşları zor durumda bırakacağını söyleyen Latif, “Yurttaşımızı bu süreçte mağdur etmemek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Geçici işçilere reel kayıp yaşatmayacağız”

Son altı aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 21,66 olduğunu, ancak asgari ücrete bunun altında, yüzde 18,39’luk bir artış yapıldığını hatırlatan Latif, belediyede geçici işçi kadrosunda maaşı asgari ücret üzerinden ödenen çalışanlar bulunduğunu belirtti.

Bu çalışanlara yüzde 21,66’lık hayat pahalılığı oranı üzerinden artış yaptıklarını açıklayan Latif, “Aradaki yüzde 3,27’lik reel kaybı yaşatmayacağız” ifadelerini kullandı.