“Hukuka aykırılık iddiaları görmezden gelinmemeli”

Kıbrıs Türk Çevre Platformu, bazı iddialarla ilgili Savcılığı göreve çağırdı.

Kıbrıs Türk Çevre Platformu, yazılı açıklamasında, Büyükkonuk, Sınırüstü, Kumyalı ve Yeni Erenköy’de yürürlükteki emirname ve mevzuata aykırı idari izinler verildiği, orman arazilerinin özel kişi ve kurumlara tahsis edildiği ve yasa değişikliğiyle yargının denetiminden kaçılmaya çalışıldığı gibi iddialar olduğunu ifade etti.

Kamuoyuna da yansıyan, belgelerle takip ettikleri bu uygulamalar hakkında Savcılığı harekete geçip kamu adına re’sen inceleme başlatmaya çağıran Kıbrıs Türk Çevre Platformu, hukuki sürecin takipçisi olacağını belirtti.

Kıbrıs Türk Çevre Platformu açıklamasında, hukuka aykırılık iddialarının görmezden gelinmesinin kamu vicdanını yaraladığı da ifade edildi.