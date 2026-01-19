“Hukuk, talimatla konuşmaz, o diploma artık bir kağıt parçasıdır, yırtıp atın”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, devam eden yargı sürecine ilişkin yaptığı açıklamada adalet mekanizmasının bağımsızlığına ve vicdani sorumluluklara dikkat çekti. Dernek, açıklamasında “vicdanların tutsak, kalemlerin esir bırakıldığı” bir süreç yaşandığını açıkladı.

Dernek, bazı yargı mensuplarına atıfta bulunarak “hukukun talimatla işlemeyeceğini” ifade etti ve diploma ile meslek etiği arasındaki sorumluluğun hatırlatılmasına vurgu yaptı. Açıklamada kullanılan ifadelerde, kararlara duyulan güvensizliğin derinleştiği belirtildi.

Kamuoyuna yapılan çağrıda, adalet mekanizmasının toplumsal vicdanı gözetmesi gerektiği belirtilerek, hukukun bağımsızlığına dair endişeler paylaşıldı.