Hristodulidis’ten Erdoğan’a davet

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Fransa’nın; Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabalarda liderlik rolü oynayabileceğini, bunun uzun zamandır Fransız Cumhurbaşkanı Emannuel Macron ile ele aldıkları bir konu olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesi Nikos Hristodulidis’in Fransa’da yayımlanan “Le Figaro” gazetesine yaptığı açıklamalara yer verdi.

Fransa’ya kısa bir süre önce gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında “Le Figaro” gazetesine demeç veren Hristodulidis, NATO’ya katılım konusunun Kıbrıs için doğal bir gelişme olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Ukrayna’ya verdiği desteği de yineleyen Hristodulidis, Kıbrıs’ın yeni yılla birlikte devralacağı AB dönem başkanlığının önceliklerini ortaya koydu ve görüşmeleri yönünde TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a davette bulundu.

AB’nin Orta Doğu yaklaşımına da değinen Hristodulidis Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasında, Mısır, Ürdün, Lübnan, İsrail, Cezayir ve Fas gibi ülkelerin liderleri ile gayriresmî bir görüşme organize etmeyi planladığını ifade etti.