Hristodulidis’le görüşen Holguin: “11’inde gerçekleşecek üçlü görüşmeden umutluyum”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis bu sabah bir araya geldi.

Temsilci, önceki gün de Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile bir araya gelmişti…

Holguin, Hristodulidis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada iyimserliğini dile getirdi.

Basına yaptığı açıklamada liderlerin durgunluğun ardından önümüzdeki Perşembe gerçekleştirecekleri üçlü görüşmenin “iyi bir işaret olduğunu” dile getiren Holguin, birkaç hafta önce Amman’da gençlerle yaptığı görüşmeden cesaret aldığını ifade etti.

Holguin, Adaya döndüğü için çok mutlu olduğunu ve Hristodulidis’le çok verimli bir toplantı yaptıklarını dile getirdi.

Bu nedenle olumlu şekilde ilerleyebileceklerine inandığını dile getiren Holguin, perşembe günü yapılacak toplantıya hazırlandıklarını ve bunun çok esaslı ve çok verimli bir toplantı olmasını umduklarını söyledi.

Kıbrıs’taki liderlerin yıllardır bir araya gelmediğini de dile getiren Holguin, bu yüzden bunun artık iyi bir işaret olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Holguin sözlerini “Ve şimdi eğer başarılı olup ilerleyebilirlerse, toplum da liderlerin bu yönde hareket etmesini desteklemelidir. Oldukça iyimserim ve 11'inde yapılacak toplantının nasıl ilerleyeceğini göreceğiz” şeklinde sürdürdü.

Hristodulidis: “Bir sonraki adımları görüşmeye hazırım”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise açıklamasında 11 Aralık’ta yapılacak görüşmeleri dört gözle beklediğini söyledi.

Esaslı bir şekilde çalışmaya başlamaya hazır olduklarını dile getiren Hristodulidis, Holguin’e hitaben “Desteğinize, BM Genel Sekreteri'nin desteğine, siyasi iradesine ve siyasi kararlılığına güveniyoruz. Bir sonraki adımları görüşmeye hazırım” şeklinde konuştu.

Letimbiotis: “Yapıcı bir görüşme”

RİK’in haberine göre Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise açıklamasında Hristodulidis ile Holguin arasında gerçekleştirilen görüşmeyi çok iyi ve yapıcı olarak tanımladı.

Letimbiotis, Hristodulidis’in Holguin’le hem müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle ilgili esaslı konuları, hem de iki çok taraflı toplantıda kararlaştırılan güven artırıcı önlemleri görüşme fırsatı bulduğunu ifade etti.