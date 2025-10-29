Hristodulidis: "Müzakerelere hazırız"

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis Kıbrıs müzakerelerinden korkmadığını ve müzakerelere hazır olduğunu söyledi.

Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre 28 Ekim “Ohi” günü dolayısıyla dün öğrenciler tarafından gerçekleştirilen resmi geçit töreninin ardından Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’ın açıklamalarını yorumlaması istenen Hristodulidis, herkesin müzakere masasında değerlendirileceğini ve Kıbrıs Rum tarafının müzakerelerden korkmadığını belirtti.

Bir soru üzerine düne kadar Erhürman’la iletişim kurmasının mümkün olmadığını da dile getiren Hristodulidis, bir gazetecinin Kıbrıslı Türk lider Erhürman’ın yaptığı açıklamalarda iki kesimli iki toplumu federasyona atıfta bulunmadığı konusundaki sorusuna da yanıt verdi.

Açıklamasında Kıbrıs Türk liderinin açıklamalarını her gün okuduğunu ifade eden Hristodulidis, çok uzun yıllardır Kıbrıs sorunuyla meşgul olduğunu ve çok şey duyup okuduğunu söyledi.

Bu soruya yanıtında herkesin müzakere masasında değerlendirileceğini kaydeden Hristodulidis, iddia ettiği "işgalin" sona ermesini, kurtuluşu ve vatanın yeniden birleşmesini herkesten daha fazla istediklerini kaydetti.

Müzakerelerden korkmadıklarını çünkü nereye gitmek istediklerini ve hedeflerini nasıl başaracaklarını bildiklerini ifade eden Hristodulidis, BM çerçevesi ile AB ilke ve değerleri kapsamında müzakere etmeye hazır olduklarını söyledi.

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’la iletişim kurup kurmadığıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken ise Hristodulidis, Erhürman’ın cumhurbaşkanı seçildiği akşamdan bu yana iletişim kurmak için Kıbrıs Rum tarafının çabaladığını ancak bunun henüz mümkün olmadığını kaydetti.

Hristodulidis geçen hafta Brüksel’de bulunduğu sırada Avrupa Konseyi toplantısı esnasında bir telefon aldığını ve yeniden iletişim kurmaya çalıştığında ise buna yanıt alamadığını ifade etti.

Yunanistan’ın ikinci dünya savaşında İtalyan notasına ve savaşa girmesine “hayır” (ohi) dediği gün olarak kutlanan 28 Ekim yıldönümünün verdiği mesaj konusunda ise Hristodulidis, kendi durumlarında bu mesajın nihai haklılığa, kurtuluşa, ileri sürülen işgalin sona ermesine ve vatanın yeniden birleşmesine kadar verdikleri vazgeçilmez mücadeleden başka bir şey olmadığını söyledi.

Hristodulidis bu yönde ülkenin içteki ve dıştaki tüm güç unsurlarını kullanarak, vatanın kurtuluşu ve yeniden birleşmesinin gerçekleşeceği o kutlu güne kadar bu büyük çabayı sürdüreceklerini de savundu.

28 Ekim’in yıldönümüyle ilgili olarak ise Hristodulidis Yunanistan’ın ve Yunan halkının, Nazizm ve faşizme karşı evrensel değerler için verdiği mücadeleyi andıklarını ifade etti.

Bu mücadelede binlerce Kıbrıslı Rum’un Yunanistan’ı ve insanlığı savunmak için kardeşlerinin yanında olduğunu da dile getiren Hristodulidis, defalarca söylediği gibi düzenlemeye devam edecekleri resmi geçitler ve etkinliklerin ötesinde, bunca yılın akabinde daha fazla öneme sahip olan şeyin bu tarz mücadelelerden gerekli derslerin çıkarılması olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Tufan Erhürman’ın KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından Kıbrıs sorunuyla ilgili temasların artmaya başladığını da yazan gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne’nin bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le ilk görüşmesini yapacağını anımsattı.

Haberinde Holguin’in Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini de yazan gazete, Holguin’in bir sonraki adımların belirlenmesi için iki liderle temaslarda bulunacağını yazdı.

Gazete Kasım-Aralık ayları içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni gayri resmi genişletilmiş uluslararası toplantıyla ilgili fikir alışverişinde bulunacağını da ekledi.

Fileleftheros ise “Müzakereler İçin Hazır” başlıklı haberinde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne’nin bugün 11.30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geleceğini anımsattı.

Önümüzdeki hafta ise BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs’a geleceğini kaydeden gazete, Holguin’in 2 Kasım’da adaya gelmesinin ve yaklaşık 10 gün boyunca adada kalmasının beklendiğini belirtti.

Gazete Holguin’in Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Tufan Erhürman’la ilk görüşmesini yapacağını da ekledi.

Alithia gazetesi ise habere “Hepimiz Müzakere Masasında Değerlendirileceğiz- Başkan, Erhürman’la İletişim Kurmayı Başaramadı” başlıklarıyla yer verdi.