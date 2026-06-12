Hristodulidis bugün Holguin ile görüşüyor

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, bugün saat 17.00’de, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüşecek.

“Philenews” haber sitesi, Hristodulidis-Holguin görüşmesinin Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı’nda yapılacağını ve Holguin’in, görüşme öncesinde Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile görüşeceğini belirtti.

Habere göre Holguin, salı günü tarafların müzakerecileriyle ayrı ayrı görüşmeler yaparken, ortak görüşme olasılığı ele alınmadı.

KİPE’nin bilgilerine göre ise, temmuz sonu - ağustos başında gayri resmi çok taraflı toplantı yapılmasıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Aynı kaynaklara göre, görüşmelerde Güven Yaratıcı Önlemler bulunmazken, yalnızca öze ilişkin konular ele alınıyor.