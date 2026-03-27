HP tasarısı geçerse tüm sendikalar süresiz genel greve gidiyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, HP yasa tasarısının Meclis’ten geçmesi halinde tüm sendikaların süresiz genel greve gideceğini, grev yasağı getirilmesi durumunda ise sivil itaatsizlik uygulanacağını açıkladı.

Selma Eylem, “Bugün KTOEÖS'te yapılan toplantı sonucunda UBP-DP-YDP hükümetinin dayattığı HP ile ilgili yasa tasarısının komiteden geçirilip meclis genel kuruluna getirilmesi durumunda tüm sendikalar süresiz genel grev kararı almış, hükümetin grev yasağı getirmesi durumunda tanımama ve sivil itaatsizlik yapma kararına varmıştır” dedi.

Eylem, “Aldığı kararlar, yaptığı yasal değişikliklerle ülkemizi bataklığa, emekçileri, çalışanları yoksulluğa mahkum eden, yok oluşa sürükleyen bu anlayışı, dayatmaları kabul etmedik, etmeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.

Eylem, “Hırsızlık, yolsuzluk, sahtekarlık, torpil, rüşvet, peşkeş düzenine karşı direnmeye, kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz” dedi.