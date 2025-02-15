Hollanda'da Filistin paylaşımları nedeniyle işten çıkarılan çalışana 45 bin avrodan fazla tazminat

Hollanda'da mahkeme, Filistin'i destekleyen sosyal medya paylaşımları nedeniyle işten çıkarılan çalışana 45 bin avrodan fazla tazminat ödenmesine karar verdi.

Amsterdam Mahkemesi'nin kararında, Hollanda'ya gelmeden önce Türkiye'de ikamet eden Filistinli Nouraldin Alsweirki'nin, merkezi Hollanda'da bulunan Speakap firmasında 15 Ekim 2023'teki sözleşme itibarıyla önyüz geliştirme mühendisi olarak çalıştığı belirtildi.

Kararda, şirketin 23 Ekim 2023'te Alsweirki'nin LinkedIn'den Filistinliler lehine yaptığı paylaşımları gerekçe göstererek iş akdini tek taraflı feshettiği ve herhangi bir tazminat ödemeyi reddettiği ifade edildi.

Alsweirki'nin oturum izninin de iptal edildiği aktarılan kararda, Alsweirki'nin siyasi görüşleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığı ve firmanın iç tüzüğünde çalışanların sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yaptığı düzenlemenin, işten çıkarmanın haklı gerekçesi olamayacağına hükmedildi.

İsrail'e yönelik eleştirinin ve Filistinlilerle dayanışmanın birçok kişi tarafından paylaşılan ortak görüş olduğu vurgulanan kararda, Hollandalı şirketin deneme süresinde sözleşmesini sonlandırdığı Filistinli Alsweirki'ye 40 bin avro haksız fesih tazminatı, yaklaşık 5 bin 600 avro faiz ve 1000 avro yargılama giderinin ödemesi emredildi.

Alsweirki'nin avukatı Şeyma Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 Haziran 2024'te Hollanda İnsan Hakları Komisyonunun, müvekkilinin ayrımcılığa uğradığına karar verdiğini anımsatarak, "Bu karar, 1 Kasım 2024 tarihinde mahkeme tarafından da teyit edildi ve işveren, 45 bin avrodan fazla tazminat ödemeye mahkum edildi. İşveren temyiz başvurusunda bulunmadı ve 1 Şubat 2025'te temyiz süresi doldu." ifadelerini kullandı.

Karar, temyiz süresinin dolmasının ardından kesinleşmesiyle 14 Şubat'ta Amsterdam Mahkemesince yayımlandı.