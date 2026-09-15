Alman emlakçının tahliye talebi reddedildi

Kıbrıs’ın kuzeyindeki Kıbrıslı Rumlara ait taşınmazların satışına ilişkin yargılanan Alman emlakçı Ewa Izabela Kuenzel’in tutukluluğunun sona erdirilmesi talebi, İstinaf Mahkemesi tarafından oy birliğiyle reddedildi.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre, Kuenzel’in ceza davası sonuçlanıncaya kadar Merkezi Cezaevi’ndeki tutukluluğuna son verilmesi ve şartlı tahliye edilmesi yönündeki talebi daha önce Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Kararı istinafa taşıyan Kuenzel’in başvurusu da kabul edilmedi. İstinaf Mahkemesi, Kuenzel tarafından ileri sürülen gerekçelerin hak ihlali oluşturmadığına ve tutukluluğun alternatif tedbirlerle değiştirilmesini gerektirmediğine karar verdi.

Kuenzel, başkasına ait taşınmazlarla ilgili hileli işlemler, mal sahiplerinin izni olmaksızın taşınmazların yasa dışı şekilde bulundurulması ve kullanılması ile kara para aklama dahil toplam 46 suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.

İddianamede yer alan taşınmaz işlemlerinin Girne’ye bağlı Esentepe bölgesindeki mülklerle ilgili olduğu belirtildi.

Temmuz 2024’ten beri tutuklu

Kuenzel, Temmuz 2024’te Larnaka Havalimanı’nda tutuklanmasının ardından cezaevinde tutuluyor. Davanın duruşmaları ise Mart 2025’te başladı.

Mahkeme, sanığın tutukluluk süresinin uzun olduğu ve sabıka kaydının bulunmadığı gerekçeleriyle daha önce yaptığı tahliye başvurularını da reddetti.

Kuenzel’in şartlı tahliye için 300 bin Euro nakit teminat yatırmayı, Lefkoşa’da belirli bir otelde kalmayı ve düzenli olarak polise imza vermeyi önerdiği belirtildi.

Mahkeme: Davada haksız gecikme yok

İstinaf Mahkemesi, davanın karmaşıklığı ve delillerin kapsamını dikkate alarak yargılamada haksız bir gecikme olmadığı sonucuna vardı.

Yurt dışından bazı tanıkların dinlenmesinin beklendiğine de işaret eden mahkeme, sanığın bugüne kadar tutuklu kaldığı sürenin olası bir cezanın üç yılına karşılık geldiği yönündeki savunmasına ilişkin ise bu aşamada verilebilecek cezanın önceden tahmin edilemeyeceğini belirtti.

Mahkeme, Kuenzel’in insan haklarının ihlal edildiğini ortaya koyamadığına karar vererek istinaf gerekçelerini reddetti ve tutukluluğun devamına ilişkin ilk kararı onadı.