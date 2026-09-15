Polis, okul çevrelerinde denetimi artırdı: “Güvenlik önceliğimizdir”

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların açılmasıyla birlikte, “Güvenli Okul Projesi” kapsamındaki polislik hizmetleri ve denetimleri uygulamaya kondu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre proje kapsamında dün ve bugün, okul çevrelerinde yaya ve araçlı polis devriyeleri artırıldı.

Trafik düzeniyle yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla okul önlerinde görevlendirilen polis ekipleri, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağladı.

Denetimler çerçevesinde trafik uygulamaları drone görüntülemesiyle havadan desteklenirken, okul çevrelerinde sigara ve tütün ürünleri satışı yapan işletmeler de denetlendi.

Polis, bu yöndeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtirken, “Öğrenci, öğretmen ve okullarımızın güvenliği önceliğimizdir.” açıklamasında bulundu.