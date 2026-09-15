28 yaşındaki sürücü yoğun bakımda

St. Barnabas Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 28 yaşındaki Ferhat Almaz, beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Ferhat Almaz, yönetimindeki GG 292 plakalı salon araçla Tuzla istikametinden İskele-Gazimağusa Anayolu’na doğru seyrettiği sırada, St. Barnabas Kilisesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolun solundan çıkarak tarla içerisine savrulan araç takla attı.

Kazada ağır yaralanan Almaz, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Almaz, burada yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.