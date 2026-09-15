“İki seçimin bir arada yapılmasına yönelik ön hazırlıkları başlattık”

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, genel ve yerel seçimin aynı gün yapılmasına yönelik ön hazırlıkları başlattıklarını dile getirdi.

Özerdağ, BRT’ye yaptığı açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugüne kadar genel ve yerel seçimlerin bir arada yapıldığı bir seçim olmadığını belirterek, bunun bir ilk olacağını kaydetti.

Özerdağ, kendileri açısından yeni bir gelişme olarak, seçimin yapılmasında ek tedbirlerin alınması gerektiğinin ortaya çıktığını kaydetti.

“Hem yerel hem de milletvekilliği seçimi aynı gün yapılacağı anlaşılmaktadır. Seçmenler beş pusulaya oy kullanacak.” diyen Özerdağ, hem seçmen açısından hem de sandık kurulları açısından daha fazla zamana ve dikkate ihtiyaç duyulacağının aşikar olduğunu dile getirdi.

Seçmenlerin Cumhurbaşkanlığı seçiminde 777 sandıkta oy kullandığını anımsatan Özerdağ, bugün itibarıyla beş pusulanın kullanılacağı ve iki seçimin birlikte yapılacağı dikkate alındığında sandık sayısının artırılmasının ilk anda düşünülen önlemler arasında yer aldığını söyledi.

Özerdağ, dolayısıyla her sandıkta daha az seçmenin oy kullanmasının sağlanacağını ve sandık kurullarının da kullanılan oyların hesaplanması ile sayım ve döküm işlemlerini daha kısa sürede tamamlayabileceğini kaydetti.

“Ön hazırlıkları başlatmış durumdayız”

Cumhuriyet Meclisi’nde karma oyun kaldırılması yönünde yasa değişikliği adımı olduğunu belirten Özerdağ, bunun da seçim sisteminde bir değişiklik meydana getirdiğini ifade etti.

“Karma oyun kaldırılması; hem oy hesaplamalarında, hem de doldurulacak cetvellerde ve hesaplamalarda değişikliğe gidilmesi gereken bir adımdır.” diyen Özerdağ, bu konuda çalışmalara başlandığını söyledi.

Karma oyun kaldırılmasının ardından bilgi işlem sisteminde gerekli değişikliklerin yapılmaya başlandığını dile getiren Özerdağ, sandık sayısının artmasıyla birlikte sandık kurullarında ve bilgi işlem sisteminde görev alacak kişi sayısının artırılması yönünde adımların da atılacağını belirtti.

“Daha fazla sandık alanına ihtiyaç duyulacak”

“Geçen seçimde 777 sandık alanında 215 bin seçmenin rahatlıkla oy kullanabileceğini hesaplayıp, öyle seçim yapmıştık. Şimdi seçmen sayısında da bir artış olacağı malum… Seçmen sayısı bugün itibarıyla 220 bin civarında olduğu bilgi işlem bölümümüzden bilgime getirilmiştir. Ancak 22 Eylül’e kadar girişler devam edecek ve o tarihten sonra seçmen sayımızı açıklayabilir olacağız.” diyen Özerdağ, bu sefer daha fazla sandık alanına ihtiyaç duyulabileceğini dile getirdi.

Her seçim çevresinde sandık sayısının artırılmasının da kolay olmadığını dile getiren Özerdağ, “Dolayısıyla bunu, önümüzdeki günlerde yapacağımız daha somut çalışmalarla netleştireceğiz. Sandık alanında, sandık sayımızın tespitine gidebileceğiz.” ifadesine yer verdi.

İki seçimin birlikte yapılması olasılığıyla ilgili düşüncelerini komite toplantısında da aktardıklarını dile getiren Özerdağ, önlerinde yoğun bir çalışma dönemi olacağını dile getirdi.