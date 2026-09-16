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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), perşembe günü İskele ve Girne’de bazı bölgelere iki saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 

Açıklamaya göre,  perşembe günü 10.00 ile 12.00 saatleri arasında kesinti yapılacak bölgeler şöyle:

"İskele’de  Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topçuköy, Yarköy, Ardahan, ağıllar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden bölgesi, BRT,  İskele ağıllar ve İskele’nin bir bölümü; Girne’de  Çatalköy İlkokulu, Olive Tree Tatil Köyü, Villa Fırtına bölgesi ve  Hz. Ömer Türbesi."

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