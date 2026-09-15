Güneyden kaçak getirilen 6 ton et ele geçirildi

Haspolat’ta düzenlenen “Karkas Operasyonu” kapsamında, Kıbrıs’ın güneyinden kanunsuz yollarla ülkeye getirilen yaklaşık 6 ton ağırlığında 216 karkas küçükbaş hayvan eti ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 09.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyon kapsamında, İ.K.’nin (E-41) kullanımındaki araçta arama yapıldı.

Aramada, Kıbrıs’ın güneyinden temin edilerek I. Derece Askeri Yasak Bölge ihlal edilmek suretiyle kanunsuz yollarla KKTC’ye geçirildiği belirtilen yaklaşık 6 ton ağırlığında 216 karkas küçükbaş hayvan eti tespit edildi.

İ.K. tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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