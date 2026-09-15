6 ton etten sonra 130 kilodan fazla kaçak et

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin bu sabah Haspolat’ta gerçekleştirdiği Karkas Operasyonu kapsamında yaklaşık 6 ton karkas küçükbaş hayvan etinin ele geçirilmesinin ardından başlatılan soruşturma genişletildi.

Operasyon kapsamında İ.K.’ye (E-41) ait Tepebaşı’ndaki depo olarak kullanılan iş yerinde, güneyden temin edilerek yasal olmayan yollarla kuzeye geçirildiği tespit edilen toplam 78,8 kilogram ağırlığında 38 adet küçükbaş hayvana ait but eti bulundu.

Girne’de İ.K.’ye ait üç ayrı iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda ise toplam 35 kilogram ağırlığında kuzu karkas, but ve kaburga ile 16,5 kilogram ağırlığında 6 adet sahte mühürlü kuzu karkas ele geçirilerek emare olarak alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.