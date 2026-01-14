Holguin Ocak ayı sonunda adaya geliyor

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in ocak ayı sonunda adaya geleceği ve liderlerle görüşeceği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Holguin Ocak Sonu Dönüyor” başlığı altında, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in ocak ayı sonunda Kıbrıs’a geleceğini ifade etti.

Gazete, Holguin’in Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ve Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’la ayrı ayrı görüşeceğini, ortak bir görüşmenin ise ihtimal dışı olmadığını belirtirken Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin Holguin’den Ankara temasları hakkında bilgi almayı beklediğini vurguladı.

Holguin’in adaya gelişinin, BM Genel Sekreteri’nin UNFICYP raporunun Güvenlik Konseyi’nde görüşüleceği tarihle aynı zamana denk geleceğini belirten gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne’nin ise dün New York’ta "kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen toplantıda", UNFICYP’e asker sağlayan ülkeleri bilgilendirdiğini aktardı.

Diagne’nin yarın da BM Güvenlik Konseyi’ne İyi Niyet Misyonu konusunda da bilgi aktaracağını vurgulayan gazete, Güvenlik Konseyi’nin ayrıca iki tarafa “güven inşa etmeleri ve siyasi ortamı bozacak eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulunacak bir karar ile Holguin’in Güvenlik Konseyi üyelerini bilgilendirme çağrısını ele almasının beklendiğini” de öne sürdü.

Gazete ayrıca, yeni mali uygulamaların UNFICYP’in çalışmalarını nasıl etkileyeceği konusunun da ele alınmasının beklendiğini aktardı.