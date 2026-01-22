Holguin gelecek hafta geliyor
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Angela Holguin gelecek hafta Kıbrıs’a geliyor.
Holguin’in Kıbrıs ziyaretini doğrulayan BM Barış Gücü Sözcülüğü, Holguin’in Salı günü saat 10.00'da Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile görüşeceğini belirtti.
Holguin aynı gün saat 14.00’te Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya gelecek.
