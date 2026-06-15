Bir süredir kulislerde konuşulan “Genel seçim ile yerel seçimlerin aynı gün yapılacağı” yönündeki iddialar netlik kazandı; Başbakan Ünal Üstel, “Hodri meydan, gelin iki seçimi aynı gün yapalım” dedi.

UBP-YDP-DP Hükümeti; yerel seçimleri 6 Aralık’a alan ve sandık güvenliğini tehlikeye düşüreceği ifade edilen maddeler barındıran Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na ilişkin değişiklik tasarısını ivedilik talebiyle Meclis Genel Kurulu’nun gündemine getirdi.

Söz konusu tasarının seçim güvenliğini riske atacağını belirten CTP lideri Sıla Usar İncirli, "Sandık güvenliği tehlikeye atılıyor, bu kadar alçalmamak lazım” diyerek, Hükümetin seçimden korktuğunu, bu nedenle böylesi metotlara başvurduğunu belirtti.

İncirli, erken seçim çağrısını bir kez daha yineledi.

İncirli’nin açıklamalarını “can kulağıyla dinlediği ancak üzüldüğünü” söyleyen Ünal Üstel, “Aralık ayının son haftası yerel seçimler, Ocak ayında ise genel seçimler olacak” dedi.

“Erken seçim ortadan kalktı” diyen Üstel, açıklamasının devamında ise adeta “çark” etti:

“Öne alınacak bir seçim varsa tarihi tespit edelim. Bu hükümet hiçbir seçimden korkmadı. Demagoji yapmak kolaydır. Bu kadar cesursanız, hodri meydan, iki seçimi aynı gün yapalım.”