“HODRİ MEYDAN BAŞBAKAN!”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Başbakan Ünal Üstel'in, "Az maaş alana çok, çok maaş alana az hayat pahalılığı yansıtılsın önerimizi muhalefet reddetti" sözlerine işaret etti, “En hafif ifadeyle Başbakanın söyledikleri gerçek dışıdır. Hodri meydan Sayın Başbakan. Derhal komiteyi toplayarak bu konunun üzerinde ciddiyetle çalışmaya başlayalım” dedi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Ankara’da bulundukları sırada Başbakan’ın hayat pahalılığı ile ilgili bir düzenleme için yasa tasarısı sunduğunu, bu amaçla bir komite oluşturduğunu ve CTP’nin bu komiteye üye vermediğini söylediğini, Başbakanın kendi ağzından duyduklarını ifade etti. İncirli, bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “En hafif ifadeyle Başbakanın söyledikleri gerçek dışıdır” dedi.

Başbakan’a doğrudan çağrıda bulunan İncirli, “Hodri meydan Sayın Başbakan. Ayağımızın tozuyla Ercan’a indik. Siz de bürokratlarınızı toplayın, biz de zaten hazırız. Derhal komiteyi toplayalım, derhal bu konunun üzerinde ciddiyetle çalışmaya başlayalım” ifadelerini kullandı.

“Gerçekten derdiniz hayat pahalılığı ile mücadele ise biz hazırız”

CTP’nin bu sürece hazır olduğunu vurgulayan İncirli, “Eğer gerçekten derdiniz hayat pahalılığı ile mücadele ise, gerçekten derdiniz gelir adaletinin sağlanması ile ve eğer gerçekten derdiniz emekçinin, dar gelirlinin korunması ise biz hazırız” dedi. İncirli, “Formülünüz yoksa eğer sadece biz bu komiteye katılmakla da kalmayız, masaya kendi formülümüzü de koyarız. Sizin bu konuda fikriniz yoksa size de yardımcı oluruz ama halkımıza da seslenmek istiyorum” şeklinde konuştu.

İncirli, ülkede yaşanan enflasyon ve hayat pahalılığına da değinerek, “Bugün içinde bulunduğumuz enflasyon ve hayat pahalılığı sarmalının nedeni aslında Üstel hükümetinin siyasi ve ekonomik tercihleridir” dedi.

İncirli, “Erken seçimle CTP’nin iktidara gelmesiyle, gerçek anlamda hayat pahalılığıyla mücadele ve gelir adaletinin sağlanması için yapılacak olan işler hayata çok hızlı, adil ve doğru bir şekilde geçirilecektir” ifadelerini kullandı.