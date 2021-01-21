"Hizmet ve denetim için belediyeler güçlü olmalı"

Belediyelere devlet katkısının yükseltilmesi veya Covid-19’la mücadelede ek kaynak yaratılması konularında gerçekleştirilen girişimler sonuç vermedi.

Lefkoşa, Gönyeli, Değirmenlik, Akdoğan, İnönü, Lefke, Esentepe, Mehmetçik, Akıncılar, Geçitkale, Alayköy, Dipkarpaz ve Dikmen Belediyeleri’nin Başkanları, düzenlediği basın toplantısında bu durumu protesto etti.

Belediyeler, ek katkının yükseltilmesi veya Covid-19 desteği yanında, 51-95 sayılı Belediyeler Yasası’nın güncellenmesi ve belediyelerin gelirinin arttırılması yönünde talepleri de var.

Pandemi sürecinde belediyelerin yerinden yönetim ilkesinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığının altı çizilirken, etkin denetim ve hizmet için belediyelerin güçlü olması gerektiği ifade edildi.

“Katkı payı hayat pahalılığı oranında artmalı”

Açıklamada, belediyelerin devlet katkı paylarının hayat pahalılığı oranında artması, bu dönemde belediyelere 'bulaşıcı hastalıklar özel katkı payı sunulması ve uzun yıllardır gündemde olan 51/95 sayılı belediyeler yasasının acilen güncellenmesi maddeleri yer aldı. Açıklamada Belediyelerin Birliği konusunda da sıkıntılar bulunduğu dile getirildi. Belediyeler adına açıklama yapan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, yazılı basın açıklamasını okudu.

“Belediyeler Birliği ruhu zedelendi”

Benli, özetle "Belediyeler Birliği ruhu zedelendi. Müşterek yönetim yok. Genel Kurul’un yapılması, birlikteliğimiz için mücadelemizi sürdüreceğiz. İki gailemiz var, biri belediyelerimizin Birliği biri pandemi döneminde halk sağlığıdır. Belediyeler Birliği bizim evimizdir, burada birlik sağlayıp yönetebilmeliyiz" dedi.