Hızlı test sorumluluğu okul müdürlerinin omzunda

Kıbrıs’ın güneyinde Sağlık Bakanlığının, özellikle orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrencilerin, okula girerken hızlı test sonuçlarını gösterme zorunluluğuna ilişkin aldığı kararın, şimdiden kargaşaya neden olduğu belirtildi.

Güneyde yayınlanan gazeteler, Sağlık Bakanlığının aldığı bu kararın uygulamasındaki sorumluğunun okul müdürlerine yüklemesinin sorunlara ve tartışmalara yol açtığını yazdı.

Fileleftheros gazetesi “Müdürler İçin Yakıcı Sorun-Öğrencilerin Hızlı Testleriyle İlgili Büyük Karmaşa Müdüriyetlere Yüklendi” başlıklı haberinde, okul müdürlerinin, gelecek haftadan itibaren uygulanacak bu kararla birlikte eşi görülmemiş durumlarla karşı karşıya kalmalarının beklendiğini yazdı.

Hızlı testlerine ilişkin sonuçları okul kapısında beyan etmeyen öğrencilerin içeriye alınmayacağını yazan gazete okul müdürlerinin, Eğitim Bakanlığı’na mektup göndererek şimdiden, “ailelerden, çocuklarının hızlı test sonuçlarını göstermesine rıza göstermeyecekleri yönünde telefon aldıkları” bilgilendirmesinde bulunduklarını belirtti.

Habere göre okul müdürleri, maruz kaldıkları tehditkar ve düşmanca davranışlar nedeniyle Eğitim Bakanlığı’na bilgi verdi.

Gazete haberinde kontrollere ilişkin seyyar birimlerin bugün itibarıyla okul önlerinde olacağını da yazdı.



Baf liselerindeki vakalarda artış



Öte yandan Politis gazetesi, Baf bölgesindeki liselerdeki öğrenciler arasındaki vaka sayısının artış eğiliminde olduğunu yazdı.

Gazete, bölgedeki iki lisede, son günlerde vakaların artış gösterdiğini bunun da endişeye neden olduğunu belirtti.

Habere göre, son 4 gün içinde 23 öğrencinin testi pozitif çıktı.

Baf’taki enfekte nedeninin, Baf’tan Limasol’a gidip gelen eğitimcilerden kaynaklandığı düşünülüyor.