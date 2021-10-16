‘Hırsızlık’ tan tutuklandı, ülkede ‘kaçak’ olduğu ortaya çıktı

Lefkoşa’da yerde bulduğu parayı aldığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı A.H.K’nin ülkede kaçak olarak kaldığı ortaya çıktı. Zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı, aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili ifade veren polis memuru Turgay Ok zanlının “Bularak Sirkat, KKTC’ de İkamet İzinsiz Bulunmak” suçlarından tutuklandığını söyledi. Ok, zanlının 15 Ekim saat 10.00 sularında, Lefkoşa Kutay Telekom isimli iş yerinin önünde düşürülen 6200TL parayı bularak aldığını söyledi. Yapılan şikayet üzerine zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve akabinde pasaportunda yapılan kontrolde, A.H.K’nin 7 Ekim 2015 tarihinden itibaren ülkede ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının verdiği ifadenin teyit edileceğini, ayrıca zanlının ülkede kaçak olarak bulunduğu süreçte ne yaptığının araştırılacağını belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.