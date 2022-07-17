Hırsızlık iddiasıyla tutuklandı; evinden uyuşturucu, önceden de evrak sahtelediği ortaya çıktı

Girne’de meydana gelen "Ev Açma ve Hırsızlık, Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu, Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından tutuklanan zanlılar M.Y., İ.Ö., F.C.G. ve E.Ş. mahkeme huzuruna çıkarıldı, 2 gün süreyle soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmalarına karar verildi.

Evden yüz binlerce lira para çalındı

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru, 10 Temmuz 2022 tarihinde, Girne’de, bulunan iki katlı bir evin üst katındaki penceresi açılarak içine girildiği ve çalışma odasındaki masa çekmecesinde muhafaza edilen toplam 53 bin 400TL, 1370 STG, 420 ABD Doları ve 200 Euro nakit paranın çalındığını aktardı.

4 kişi tutuklandı

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen M.Y.’nin ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen İ.Ö., F.C.G. ve E.Ş.’nin tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Evinde uyuşturucu madde bulundu

Polis soruşturma kapsamında, zanlı İ.Ö.’nün Girne’deki ikametgâhında, mahkeme emri ile yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Daha önce sahte evrak düzenlediği de ortaya çıktı

Polis, yürütülen ileri soruşturmada M.Y.’nin 16 Temmuz 2022 tarihinde, Girne’de bulunan bir apartman dairesini, kendisine ait olmadığı halde kendi malı gibi gösteren sahte bir sözleşme düzenledikten sonra, söz konusu daireyi başka bir şahsa 15 bin 200 TL karşılığında kiralamak suretiyle sahtekârlıkla para temin ettiğinin de ortaya çıktığını mahkemeye aktardı.

2 gün poliste tutuklu kalacaklar

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın geniş çaplı ve titizlikle yürütüldüğünü, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek ilk etapta zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.