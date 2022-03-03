Hintkeneviri ile yakalandı, hükümsüz tutuklu kalacak

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı E.U.A teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı, hükümsüz olarak cezaevine gönderildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, 24 Şubat’ta Narkotik tarafından alınan bilgide zanlı E.U.A tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini ve evinde huzurunda yapılan aramada yatak odasında 6 ayrı paket halinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde maddeleri 20 Şubat’ta Lefkoşa’da aranan bir şahıstan aldığını ve bir miktarını içtiğini söyleyip, gönüllü ifade verdiğini aktardı. Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını ve tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.