“Hiçbirimiz güvende değiliz”

Yenikent Muhtarı Melek Arabacıoğlu, muhtarlık binasında işlem yapmak isteyen bir kişi tarafından tehdit edildiğini, ceketinin cebini göstererek kendisine racon kesildiğini ve son 24 saat içinde bir tehdit, bir gözdağı ve iki ayrı saldırgan tavırla karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Arabacıoğlu, yaptığı açıklamada bu yaşananların ülkedeki güvenlik sorununu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Bu ülkede ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu ifade eden Arabacıoğlu, bu sorunun yalnızca polis ya da kolluk kuvvetleriyle çözülemeyeceğini söyledi. Arabacıoğlu, ülkeye kimlikle girişlerin yasaklanması, denetimlerin artırılması ve ülkede kalması uygun görülmeyen kişilerin ülkede tutulmaması gerektiğini dile getirdi.

Muhtarların yasal zeminde hareket eden, bölgelerinde yaşayan herkesin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet veren seçilmiş kişiler olduğunu vurgulayan Arabacıoğlu, yasalara, tüzüklere ve kararlara göre işlem yapmak zorunda olduklarını kaydetti. Bir evrak hazırlanırken eksik evrakın sorulmasının, istenmesinin ve sunulan evrakların güncel olup olmadığının kontrol edilmesinin muhtarların görevi olduğunu belirten Arabacıoğlu, bu görevin yerine getirilmesi nedeniyle hiç kimsenin bağırma, hakaret etme, tehditte bulunma ya da üzerlerine yürüme hakkı olmadığını söyledi.

Arabacıoğlu açıklamasında, “Görevimizi yapıyoruz diye bize bağıramaz, hakaret edemez, üzerimize yürüyemez ve bizi tehdit edemezsiniz. ‘Eşşek gibi o evrağı yapacan yoksa seni fena yaparım’ deyip ceketinizin cebini gösterip racon kesemezsiniz. Bunu bir muhtara değil, hiç bir kimseye yapamazsınız” ifadelerini kullandı.

Üç yıldır Yenikent’te görev yaptığını belirten Arabacıoğlu, bu süre içinde işlem yapmaya gelenlerle zaman zaman münakaşa ya da yanlış anlaşılmalar yaşandığını, uygun olan işlemleri yaptığını, uygun olmayanları ise reddettiğini söyledi. Ancak son 24 saat içinde yaşananların daha önce karşılaşmadığı bir noktaya ulaştığını vurgulayan Arabacıoğlu, “Hiç biri ceket gösterip efelenilen bir tehdide dönüşmemiştir” dedi.

Kendisini tehdit eden kişinin davranışlarının bir kadın olarak belki kendisini korkutmadığını, ancak ülkenin gidişatı ve ülkesel güvenlik açısından ciddi kaygılar yarattığını ifade eden Arabacıoğlu, dört tarafı kameralarla çevrili bir muhtarlık binasında dahi böyle bir tehdidin yaşanabilmesinin ülkede ciddi bir denetimsizlik ve başıboşluk olduğunu gösterdiğini söyledi.

Arabacıoğlu, ülkedeki makamları itibarsızlaştıran ve güvenli alanları yok eden bu yapıya karşı, yönetenlerin korumalarla dolaşmasının kimseyi güvende hissettirmemesi gerektiğini belirterek, “KKTC’de hiç birimiz güvende değiliz” ifadelerini kullandı.