“Hiç Bitmez” Ocak ayında da sanatseverlere dopdolu bir program sunuyor

Bir yıl içine yayılan ve her yıl tekrarlanarak “Hiç Bitmez” konseptiyle Uluslararası Lefkoşa Festivali’nin bir alt bölümü olarak süren kültür ve sanat projesi yeni yılda da birçok farklı sanat dalında yaratım gösteren, Kıbrıs’tan ve dünyadan en iyi sanatçı, grup ve topluluklarının yapımlarını Kıbrıs’ta yaşayan sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor.

Başkent Lefkoşa’nın kültürel marka değerini zenginleştirmeyi, iç ve dış turizmi şehre çekme hedefiyle kültür-sanat ateşini tüm yıl boyunca yüksek tutmayı amaçlayan Uluslararası Lefkoşa Festivali(LUF), Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından desteklenerek Lefkoşa Belediyesi ve Nicosia For Art tarafından organize ediliyor. ECOMMBX tarafından sunulan festival Lefkoşa Belediye Tiyatrosu başta olmak üzere başkentin farklı mekanlarında sanatseverlerle buluşmaktadır.

“EROTOKRİTOS”

10/1/2024, 20:30,Süre: 90 dk.(tek perde)

Tiyatro (Yunanca)

Vincenzo Kornaros'un Kuzey Yunanistan Ulusal Tiyatrosu tarafından sahneye konan Girit Rönesansı'nın ritmik romanı, Uluslararası Lefkoşa Festivali'nin 2024 döneminin perdesini açıyor. Yapım, Onassis Kültür Merkezi yapımı olan Dante'nin “İlahi Komedya”sını sunduğu 2019 yılından bu yana LUF seyircisinin yakından tanıdığı tiyatro yönetmeni Argyro Chioti tarafından tasarlandı ve yönetildi. Girit tiyatrosunun klasik eseri, ilk bakışta Atina Kralı'nın tek kızı Aretousa ile kralın sadık danışmanı Εrotokritos'un oğlu arasındaki engellerle dolu ve sosyal açıdan eşitsiz aşkı gözler önüne seriyor. Duygularla dolup taşan, sevgiyi kutlayan bir hikaye. Büyüleyici aşk hikayesinin yanı sıra hikaye, insan iradesinin sınırları ve çağdaş sosyal normlarla çatışmayla ilgili güncel önemli konulara da ışık tutuyor. Kaderini pasif bir şekilde kabul etmeyen, cesaret, tutku ve umutla kendi kaderini tayin etme hakkını savunan bir kadın olan Aretousa'ya odaklanıyor.

Performansta, İranlı yazar Rahil Fallahfar'ın gösterisi için özel olarak yazdığı ve ülkesindeki kadınların mücadelelerinden etkilenen bir kadın manifestosu olan bir şiir yer alıyor. Performans, anlatımın ve her şeyden önce müziğin gücünü vurguluyor. Konuşmanın ve bedenlerin ritmikliği çağdaş bir teatral deneyim oluşturuyor. Kılıç dövüşleri dans yarışmalarına dönüşüyor, elektro bas eşliğinde serenatlar söyleniyor, piyano, çello ve davulla canlı olarak icra edilen müzik ise Lola Totsiou'nun özgün bestesi.

“AGELESS”

Freedom Candlemaker

12/1/2024, Saat:20:30

LUF, Kıbrıslı şarkıcı-söz yazarı Freedom Candlemaker'ın "Ageless" adlı son uzun albümünü Kıbrıs'ta ilk kez sunuyor. Bu, rüya gibi psychedelic ve ezoterik pop, elektronika ve nu-folk arasında kusursuz bir şekilde seyahat eden ve göksel bir ses yolculuğu inşa eden bir müzikal performanstır. Son eşsesli çalışmasının özü, insanlığın ruhsal özgürleşmesini ve içsel gücümüzün farkına varılmasını ifade eden şarkılardan oluşuyor. Basit bir varoluş durumuna doğru dönüştürücü yolculuğunu yorulmadan sürdürürken, geleneksel zaman ve çürüme algılarını da yapıbozumuna uğratıyor. “Ageless”, performansı zenginleştiren ve atmosferik, şehvetli ve teatral bir deneyim yaratan dans ve hareketlerle sahnede büyük bir gösteri sunacak.

Katkıda bulunanlar: Vokal, elektrik bas: Freedom Candlemaker, Vokal, flüt, klavye: Nama Dama, Vokal, flüt: Cemre Arca, Klavyeler, piyano: Orestis Benekas, Vokal,elektro gitar: Odysseas Tziritas,

Elektro gitar: Alexandra Astraiou Karydi, Davul: Nikolas Tsangaris, Dans: Sofia Irakleous, Ioli Kaskani ve Ses mühendisliği: Stefanos Pontos

«STILL! A STATUE THAT TRAVELED THE WORLD»

13 -14/01/2024, Saat:16:00, Süre: 60΄, Yaş: 3+

Tiyatro (Yunanca ama çoğunlukla Stavros Stavrou tarafından yaratılan şarkı sözlü)

Kelimenin tam anlamıyla tüm dünyayı, Litvanya, Ermenistan, Tunus, Kuzey Makedonya ve Çin gibi ülkeleri gezdikten sonra, "Hala! Dünyayı dolaşan bir heykel" yapımı, Atina’da yapacağı bir dizi gösteri öncesi Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'na geri dönüyor. 2021'de yolculuğuna başlayan yapım, dünya çapında 12.000'den fazla izleyicinin kalbini kazanarak 13-14 Ocak 2024'te Festival'e geri dönüyor.

Oyunun teması dostluk, barışı kutlamak, çeşitliliğin kabulü ve gerçek sevginin gücüdür. Bir heykel ve bir kız sonsuza dek arkadaş olup birlikte dünyayı dolaşabilirler mi? Kız, heykele gerçekten yaşamanın nasıl bir şey olduğunu öğretebilecek ve onu tuttuğu kılıcı bırakmaya ikna edebilecek mi?

Yönetmen Kostas Silvestros ve koreograf Panagiotis Tofi, söz yazarı Stavros Stavrou'nun icat ettiği bir hikayeye dayanan prodüksiyonu ortaklaşa besteledi. Yunan piyanist ve besteci Thodoris Economou'nun özgün müziğini araç olarak kullanarak müzik, görüntü ve renklerden oluşan bir şölen yaratıyorlar. Her yaştan çocuğa yönelik, her milletten insanın katılabileceği bir yapımdır. Stavros Stavrou özellikle bu prodüksiyon için kurgusal bir dil icat etti.

Anastasia Paschali - Kıbrıslı balerinle açık tartışma

14/1/2024, Saat:19:00

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu,(60')

Yunanca dans ve tartışma

"Ortaokuldan sonra dans etmeyi mi bırakacağım? Yoksa dans tarihinin en ünlü rollerinden biri olan Bolero'yu dans ettikten sonra mı bırakacağım?"

Anastasia Paschali, LUF'un hiç bitmeyen Paralel Programı kapsamında, 14 Ocak'ta saat 19:00'da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda genç nesli dans ve tartışma dolu bir akşama davet ediyor. Kıbrıslı balerin, deneyimlerini ve sevinçlerini, zorluklarını, hayat derslerini ve kariyerinin en değerli anlarını fotoğraf ve videolarla izleyicilerle açık bir tartışmayla paylaşacak. Sophia Hadjigeorgiou, Evangelia Lambrou, Maria Gerasimou, Mikaella Neophytou ve Sotia Nicolaou'nun seslendirdiği "2-1+1" adlı kısa bir koreografi sunacak.

SPYRIDOULES

16/1/2024 20:30,Süre:100 dk.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu

Tiyatro (Yunanca)

Thanasis Zeritis ve Charis Kremmydas tarafından yönetilen 4frontal grubunun performansı, Thrax Punks'ın belgesel tiyatrosu, orijinal dramaturji ve çağdaş Yunan müziği (geleneksel ve punk kombinasyonu) unsurlarıyla birlikte, 12 yaşındaki Spyridoula'nın gerçek hikayesine dayanıyor. Spyridoula Rapti 1950'lerde hizmetçi olarak çalıştığı çift tarafından fiziksel ve piskolojik şiddete maruz kaldı ve çağdaş kölelik olarak tabir edilen bu düzende yaşadıklarını cesaretle kamuoyu ile paylaştı. O andan itibaren Spyridoula popüler bir idol haline geldi ve tacize maruz kalan ve bunu dile getirip sonlandırmayı başaran kadınlar için ve feminist hareketler için de bir ilham kaynağı oldu.

ALCYONIDES

AVRAAM KONTOS

Cumartesi 20/ 01/ 2024, Saat:21:00

Müzik (Yunanca) Süre: 75’

LUF, müzisyen ve orkestra şefi Avraam Kontos'u ve son albümü “Psychographia”nın Kıbrıs prömiyerini sunuyor. (Psychographia) şarkısının sözleri şair Koumettos Katsioloudis'e aittir. Halcyon günlerinden(Alcyonides) ilham alan besteci, iç gözlem yapıyor ve “Ruh” ve “Ütopya” kompozisyonları aracılığıyla insan doğasının karmaşık yönlerini yakalıyor. Avraam Kontos ayrıca “Şiirsel Nostalji” başlıklı şiir koleksiyonunda yer alan Ntinos Kontos'un şiirlerinden ilham alan eserlerini de sergileyecek. Şarkı sözleri, Kıbrıs'taki Maronit topluluğunun işgal altındaki köyleri etrafında dönüyor