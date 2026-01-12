“Hesap sormak en büyük hakkım”

Başbakan Ünal Üstel, yapılan eleştirilerle ilgili Meclis kürsüsünden konuştu.

Başbakan Üstel, 2013’ten 2022 yılına kadar yarım kalmış projelerin tümünü 2026 yılı içerisinde bitirip halkın kullanımına sunacaklarını öne sürdü.

Hükümet olarak insanların daha çağdaş ve güvenli yollarda sürüş yapabilmesi için altyapıya öncelik verdiklerini belirten Üstel, sağlık alanında da ihtiyaçları ve eksikleri masaya koyduklarını söyledi.

Üstel, söz verilen tarihte açılamayan Güzelyurt Devlet Hastanesi ile ilgili de bazı açıklamalar yaptı.

Göreve geldikleri zamandan beri Cengiz Topel Hastanesi ve Güzelyurt Sağlık Ocağı’nı iyileştirmek için çalıştıklarını, fakat esas amaçlarının Güzelyurt Devlet Hastanesi’ni bitirip halkla buluşturmak olduğunu iddia eden Üstel, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Güzelyurt Devlet Hastanesi’yle ilgili uzun bir çalışma yaptık. Siyasi istikrar sağlanamadığı ve geçmiş hükümetlerin ömrü kısa olduğu için geçmişte bu hastane bitirilemedi. Bu hastanenin en iyi şekilde hizmet verebilmesi için bir çalışma yaptık ve öyle ihaleye çıktık. İhaleyi kazanan yüklenici firmayla birlikte başlangıcı yaptık.”

Üstel, geçtiğimiz Cumartesi Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin inşaat ihalesini yürüten firmanın yetkiliyse arasında geçen diyaloğa da değindi. Yüklenici firmanın hastanenin 15 Kasam 2025 tarihinde biteceği yönünde taahhüt verdiğini söyleyen Üstel, “Ben de bu doğrultuda halkımıza Güzelyurt Hastanesi’nin biteceğinin müjdesini vermiştim.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Meclis’teki bütçe görüşmelerinden dolayı bazı yerleri ziyaret etmekte geciktiklerini dile getiren Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“Halk arasında yeterli denetimin yapılmadığı yönünde bir söylem var. İhaleye çıktığımız bütün projeleri zaman zaman yerinde denetliyorum. 15 Kasım’dan sonra bir kez daha hastane inşaatına gidip neden bu kadar ağır ilerlendiğini sorguladım. Geçtiğimiz Cumartesi günü de Güzelyurt’ta gittim. Hastane inşaatına da süratli bir şekilde bitirilmesi için spontane bir ziyaret gerçekleştirdim. İnşaatın hala daha 1 ay önce ziyaret ettiğim şekilde durduğunu gördüm. Dolayısıyla yüklenici firmayı sorgulamak mecburiyetindeydim. Fakat hiç kimseyi rencide edecek bir kelime kullanmadım. Hesap sormak da en büyük hakkımdır. Bunun nedeni de hastanenin süratli bir şekilde bitirilip Güzelyurt halkına hizmet etmesidir. Yüklenici firmayı sorguladığım gibi Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü’nü de sorguladım. Bunu yaparken şov ve reyting amaçlamıyorum.”