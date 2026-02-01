“Herkesin kendi geleceğini, kendisinin belirleyebileceği bir dünya hayal ediyorum” 

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Çözüm üreten

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Sanatın içinde olduğu herhangi bir işi yapardım

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Maalesef dünya gündemi

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık ve bile isteye yapılan iş bilmezlik

En büyük pişmanlığım… Daha kötüsü olamaz dediğimiz her şey daha kötü bir şekilde karşımıza çıkıyor o yüzden henüz yok :)

En büyük sevincim… Kıbrıs kültürünün bir parçası olmak

Hayatımın dönüm noktası… 2023

Beni en çok etkileyen yazar… Ege Soley

Başucumdaki kitap... Birikim Dergilerim

En keyif aldığım müzik.. Her dilde sözü, müziği “gerçekten” bir şeyler anlatan her müzik

En son izlediğim film… Yan Yana. Muhteşemdi…

Kendim için son aldığım şey… Çorap

Dolabımdaki en gereksiz şey… Pazartesi her şey, cuma hiçbir şey

Benim için alınabilecek en güzel hediye…Üzerine düşünülmüş herhangi bir şey.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Her şeyi kontrol etme isteğim

Kendimde beğendiğim özellik… Organizasyon ve problem çözebilme

Olmasa da olur… Mesai saatleri

Olmazsa olmaz… Ailem ve ailem olanlar

En iyi yaptığım yemek… Lazanya

Hayalimdeki dünya… Korkunun ve kaosun yerini adaletin ve huzurun aldığı, herkesin kendi geleceğini, kendisinin belirleyebileceği bir dünya.

Aşk benim için… Çok açken yemeğini paylaşmak

Onunla çok tanışmayı isterdim… Sanırım tek bir kişi yok

Görmek istediğim yer… Dünyanın hiçbir yere çarpmadan en uzun akan şelalesi, Angel Şelalesi - Venezuela

Mutlaka yapmak istediğim.. Geçmişte kültürümüzden çalınan ve dünyanın farklı yerlerinde sergilenen parçaların peşine düşmek.

Son olarak söylemek istediklerim… Çok güzel bir adada, çok güzel insalarla ve muhteşem bir kültürle yaşıyoruz. Zor mu? Evet çok zor! Ama elimizde olanın kıymetini bilmeden küçük detayların peşinde savrulmak daha zor. Hala fırsatımız varken daha iyisi için birlikte çalışmalı hak ettiğimiz hayatlar ve Kıbrıs için emek vermeliyiz. Umut hep vardır.