“Herkesin kendi geleceğini, kendisinin belirleyebileceği bir dünya hayal ediyorum”
Portre / Hüseyin Öksüzoğlu – Özel bir şirkette Lojistik ve Yasal İzinler Koordinatörü
Muhabir: Sonay Demirpençe
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Çözüm üreten
Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Sanatın içinde olduğu herhangi bir işi yapardım
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Maalesef dünya gündemi
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık ve bile isteye yapılan iş bilmezlik
En büyük pişmanlığım… Daha kötüsü olamaz dediğimiz her şey daha kötü bir şekilde karşımıza çıkıyor o yüzden henüz yok :)
En büyük sevincim… Kıbrıs kültürünün bir parçası olmak
Hayatımın dönüm noktası… 2023
Beni en çok etkileyen yazar… Ege Soley
Başucumdaki kitap... Birikim Dergilerim
En keyif aldığım müzik.. Her dilde sözü, müziği “gerçekten” bir şeyler anlatan her müzik
En son izlediğim film… Yan Yana. Muhteşemdi…
Kendim için son aldığım şey… Çorap
Dolabımdaki en gereksiz şey… Pazartesi her şey, cuma hiçbir şey
Benim için alınabilecek en güzel hediye…Üzerine düşünülmüş herhangi bir şey.
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Her şeyi kontrol etme isteğim
Kendimde beğendiğim özellik… Organizasyon ve problem çözebilme
Olmasa da olur… Mesai saatleri
Olmazsa olmaz… Ailem ve ailem olanlar
En iyi yaptığım yemek… Lazanya
Hayalimdeki dünya… Korkunun ve kaosun yerini adaletin ve huzurun aldığı, herkesin kendi geleceğini, kendisinin belirleyebileceği bir dünya.
Aşk benim için… Çok açken yemeğini paylaşmak
Onunla çok tanışmayı isterdim… Sanırım tek bir kişi yok
Görmek istediğim yer… Dünyanın hiçbir yere çarpmadan en uzun akan şelalesi, Angel Şelalesi - Venezuela
Mutlaka yapmak istediğim.. Geçmişte kültürümüzden çalınan ve dünyanın farklı yerlerinde sergilenen parçaların peşine düşmek.
Son olarak söylemek istediklerim… Çok güzel bir adada, çok güzel insalarla ve muhteşem bir kültürle yaşıyoruz. Zor mu? Evet çok zor! Ama elimizde olanın kıymetini bilmeden küçük detayların peşinde savrulmak daha zor. Hala fırsatımız varken daha iyisi için birlikte çalışmalı hak ettiğimiz hayatlar ve Kıbrıs için emek vermeliyiz. Umut hep vardır.