Herkesin cevabını merak ettiği soru: Kim yaptı?

Ertuğrul SENOVA – Mert ÖZDAĞ

Kıbrıs’ın kuzeyindeki medya organları son günlerde yeni bir “susturulma” operasyonuyla karşı karşıya…

Son bir hafta içerisinde yaklaşık 10 medya kuruluşunun Facebook ve Instagram hesapları askıya alındı, 20’ye yakın kuruluşun ise belirli konulardaki geçmiş tarihli haberleri kaldırıldı. Böylece gazeteler ile yurttaşlar arasındaki en önemli iletişim kanallarından biri ciddi şekilde sekteye uğradı. Bu durum, ciddi bir demokrasi, ifade özgürlüğü ve iletişim sorunu olarak öne çıkıyor.

Söz konusu içerik kaldırma ve hesap askıya alma işlemlerinin, Hindistan merkezli ve “itibar yönetimi” faaliyetleri yürüten AiPlex adlı şirket üzerinden gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Zira birçok hesapta kısıtlamaya neden olan telif şikayetlerinde başvuru sahibi olarak “AiPlex” isminin yer aldığı görülüyor.

TDP Genel Sekreteri ve bilişim uzmanı Redif Ekinci’ye göre bu tür bir operasyonun aylık maliyeti en az 150 bin dolar düzeyinde.

Askıya alınma sürecinin, çoğunlukla UBP Girne Kadın Kolları eski başkanı Fatma Ünal hakkında geçmişte yayımlanan haberlerin sosyal medyadan kaldırılmasıyla başladığı belirtiliyor. Ünal ile ilgili içeriklerin yanı sıra, Meclis önünde hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolarda polis müdahalesine maruz kalan yurttaşlara ilişkin haberlerin de kaldırıldığı görülüyor.

Bu gelişmeler üzerine kamuoyunda, söz konusu girişimin Fatma Ünal tarafından organize edildiğine yönelik iddialar gündeme geldi.

İki muhataba da sorduk!

YENİDÜZEN, hem AiPlex şirketi hem de Fatma Ünal ile iletişime geçti. Şirket gönderilen e-postaya yanıt vermezken, Ünal yüz yüze röportaj vermeyi kabul etti ve iddiaları reddetti.

“Böyle bir şirketle görüşmedim, herhangi bir anlaşma yapmadım. Açıkçası şirketi tanımıyorum” diyen Ünal, “Bu süreç bana zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Kendi kendime neden böyle bir şey yapayım?” iddiasında bulundu.

Ünal ayrıca, yaşananların farklı bir organizasyonun parçası olabileceğini öne sürerek, “Bunun bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Kıbrıs’a girmek isteyen yeni ve büyük bir medya grubu böyle bir süreç kurgulamış olabilir. Araştırılmalı” dedi.

Kendisine bağlı organize bir “trol ekibi” olduğu iddiasını da reddeden Ünal, “Kimseyi sosyal medyada linç kampanyası yürütmesi için yönlendirmiyorum. Ancak zaman zaman UBP gruplarında bazı haber linkleri paylaşılıyor. Ben de bu paylaşımlar üzerine ‘partimize sahip çıkalım’ şeklinde mesajlar yazıyorum” diye konuştu.

Öte yandan Ünal, yaklaşık 1500 kişinin katıldığı bir toplantıda, kendisiyle ilgili bir haberin kaldırılması amacıyla toplu şikâyet girişiminde bulunduklarını, ancak bunun sonuç vermediğini de söyledi.

Bilişim uzmanı ve TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci:

“Operasyonun aylık maliyeti 150 bin Dolar”

Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’nın sunduğu Haber Toplantısı programına konuk olan Bilişim Uzmanı ve TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci, Perşembe gününden itibaren Hindistan merkezli AiPlex isimli bir firma aracılığıyla Kıbrıs’ta “çevrimiçi itibar yönetimi” adı altında geniş çaplı bir operasyon yürütüldüğünü söyledi.

Bu operasyon için aylık yaklaşık 150 bin dolarlık bir bütçe kullanıldığını belirten Ekinci, binlerce içeriğe eş zamanlı şekilde saldırı yapıldığını ifade etti.

Söz konusu saldırıların, özellikle medya içeriklerinin telif hakkı ihlali iddialarıyla sistematik biçimde kaldırılmasına yol açtığını kaydeden Ekinci, “Her bir link için 400 ila 500 dolar arasında bir maliyet söz konusu. Bu da operasyonun büyüklüğünü ortaya koyuyor” dedi.

Ekinci’nin açıklamasına göre, saldırılar sosyal medya platformları üzerinden organize ediliyor. Özellikle Facebook’ta yaklaşık 2000 hesap üzerinden eş zamanlı şikayetler yapılarak içeriklerin kaldırılması sağlanıyor. Platformun bu yoğun şikayetleri “sorunlu içerik” olarak algıladığı ve otomatik olarak yayından kaldırdığı belirtildi.

İçerikleri kaldırılan kullanıcıların itiraz sürecine başvurması gerektiğini vurgulayan Ekinci, ancak birçok hesabın askıya alınmış olması nedeniyle bu sürecin sağlıklı işlemediğine dikkat çekti.

“Bugün bir milat olabilir”

Yaşananların Kıbrıs Türk basını açısından kritik bir döneme işaret ettiğini söyleyen Ekinci, “Bu durum küçümsenemez. Eğer kaldırılan sayfalar geri getirilemezse, bugün bir milat olarak değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

“Hükümetin elindeki son silah: Siber saldırılar”

Ekinci ayrıca, Kıbrıs Türk basınının siyasetteki etkisinin son dönemde daha görünür hale geldiğini belirterek, gündemde olan Ceza Yasası değişikliği üzerinden hükümetin basınla yaşadığı gerilime dikkat çekti. “Basını susturamayacağını gören hükümetin elinde kalan tek araç siber saldırılar olmuştur” iddiasında bulundu.

AiPlex soruları yanıtsız bıraktı

YENİDÜZEN, gazetelerin sosyal medya hesaplarındaki gönderileri “telif hakkı” iddiasıyla Facebook ve Instagram’ın sahibi META’ya şikayet eden ve askıya alınmalarına neden olan Hindistan merkezli ve “itibar yönetimi” faaliyetleri yürüten AiPlex adlı şirkete hem telefon hem de e-mail yoluyla ulaşmaya çalıştı.

Şirket telefonlara yanıt vermedi, Pazartesi gününden bu yana da e-mail’e geri dönüş yapmadı.

UBP Girne Kadın Kolları eski başkanı Fatma Ünal:

“Şirketi tanımıyorum, anlaşmadım… Zaten bana zarar veriyor, neden kendime bunu yapayım?”

UBP Girne Kadın Kolları eski başkanı Fatma Ünal ise yüz yüze röportajı kabul etti, iddiaları reddetti.

Ünal, AiPlex ile görüşmediğini, anlaşma yapmadığını ve şirketi bilmediğini iddia etti:

“Ben böyle bir şirketle görüşmedim, anlaşmadım. Şirketi de bilmiyorum.”

“Zaten bu iş bana zarar vermek dışında bir işe de yaramıyor” diyen Ünal, “Neden kendime bunu yapayım? Neden kendimi ön plana çıkartayım?” sorularını sordu.

Şirketin, böylesi bir büyük operasyon için en az 150 bin Dolar istendiğine dair iddialar üzerine Ünal, “Böyle bir param yok, olsa da şirkete vermem, gider kadın sığınma evi açarım” ifadelerini kullandı.

“Bence yeni bir medya grubu Kıbrıs’a girmek için böyle bir süreç kurguladı”

Ünal, “Madem bir ilginiz yok, neden en başta size dair haberlerin gönderileri kaldırıldı?” sorusuna, “Çünkü en çok benim adımın geçtiği haberler okunuyor. Hacker bir arkadaşımla konuştum, en çok okunan ve etkileşim alan haberler şikayet edilip kaldırıldığı zaman, otomatik olarak sosyal medya hesabı da askıya alınıyor” dedi.

Bu arada Fatma Ünal, “kendisine hakaret eden bazı ‘trol’ hesapların adreslerini hacker arkadaşı aracılığıyla bulup yayınlaması üzerine 6 gün süreyle kişisel Facebook hesabının askıya alındığını” ifade etti.

Ünal, aynı soru üzerine ilginç bir iddia da ortaya attı:

“Bence bu bir operasyon. Yeni ve büyük bir medya grubu Kıbrıs’a girmek için böyle bir süreç kurgulamış olamaz mı? Bence araştırın.”

“Trol ekibim yok, sadece ‘partiye destek çıkalım’ mesajı atıyorum”

Kendisine bağlı organize bir “trol ekibi” olduğunu reddeden Ünal, “Kimseyi sosyal medyada linç kampanyası yürütmesi için yönlendirmiyorum. Ancak zaman zaman UBP gruplarında bazı haber linkleri paylaşılıyor. Ben de bu paylaşımlar üzerine ‘partimize sahip çıkalım’ şeklinde mesajlar yazıyorum” diye konuştu.

Öte yandan Ünal, yaklaşık 1500 kişinin katıldığı bir toplantıda, kendisiyle ilgili bir haberin kaldırılması amacıyla toplu şikayet girişiminde bulunduklarını, ancak bunun sonuç vermediğini de söyledi.