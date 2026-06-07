"Herkesin birbirini desteklediği, bir şey üretmek, bir şey başarmak isteyen insanların önünün kesilmediği bir dünya hayalimdir"

Muhabir – Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Azimli derdim

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Benim için biraz zor bir soru bu, çünkü çok küçük yaştan itibaren ne olmak istediğim belliydi. Oyuncu olmasaydım…. çevirmen-tercüman olabilirdim belki ama yine oyun, senaryo vs tercüme edip bir türlü yine aynı sektörde olurdum.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Tiyatro oyunları, yeni projeler, yeni çıkan prodüksiyonlar.

Kayıtsız kalamadığım şey… Bir insanın yaptığı iş ne olursa olsun eğer başarılıysa gidip tebrik ederim, başarılarının devamını dilerim. Yani, başarılı birini görüp sessiz kayıtsız kalamam.

En büyük pişmanlığım… Tabiiki küçük keşkeler vardır ama hayatımı değiştirecek büyük bir pişmanlığım yok.

En büyük sevincim… Bugüne kadar çok sevindiğim şey olmuştur, belki bir çoğunu da hatırlamıyorumdur ama major olarak son sevindiğim şey; şu an içinde bulunduğum tiyatro prodüksiyonuna seçildiğimi öğrenmemdi.

Hayatımın dönüm noktası… dönüm noktası olarak nitelendirebilir miyiz bilmiyorum ama 18 yaşında Barselona’ya taşınıp, aileden arkadaşlardan uzak, sırf istediğim hedefe ulaşabilmek için yalnız başıma kalmaya başlamaktı sanırım.

Beni en çok etkileyen yazar… Duncan Macmillan. “İnsanlar, Mekanlar ve Nesneler” inanılmaz bir eser!

Başucumdaki kitap... “Bir Aktör Hazırlanıyor” - Stanislavski

En keyif aldığım müzik.. Bu sıra müzikal şarkılara takmış durumdayım. “Hamilton” ve “Six The Musical” playlist diyebilirim.

En son izlediğim film… “It Ends With Us” Normal bir romantik filmden çok daha derin ve daha ağır. Hâla sahneler ve konusu aklımdan çıkmıyor…

Kendim için son aldığım şey… Palo Santo. Negatif enerjilerden uzaklaşmak için arada bir iyi gelir :)

Dolabımdaki en gereksiz şey… Çok fazla ne olduğunu bilmediğim döküman, kağıt vs var

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Evim için güzel, ufak dekoratif şeyler olabilir.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Sanırım eskiye göre değiştirdim ama bu konuda daha yolum var gibi. Ben, özellikle eskiden olaylara biraz negatif bir yerden bakan biriydim. Dolayısıyla çevremdekileri ve kendimi öyle durumlarda çoğu zaman kötü etkilemekteydim. Ama bunun üzerine çalıştım ve çalışmaktayım hâla.

Kendimde beğendiğim özellik… Maymun iştahlı değilim. Gerçekten neyi istediğim, sevdiğim konusunda hep emin olup ona göre yolumu çizerim.

Olmasa da olur… Atmaya kıyamadığım ama uzun zamandır giymediğim kıyafetler.

Olmazsa olmaz… Tütsü, mum, palo santo.

En iyi yaptığım yemek… Fajita

Hayalimdeki dünya… Herkesin birbirini desteklediği, desteklemiyorsak bile arkalarından kötü konuşmadığımız ya da bir şey üretmek, bir şey başarmak isteyen insanların önünü kesmediğimiz bir dünya diyebilirim.

Aşk benim için… Bence aşk tek bir insana sığabilecek bir duygu değil. Bazen bir sahnede, bazen bir şehirde, bazen de hiç beklemediğin küçücük bir anda karşına çıkıyor. İnsanın içinde bir şeyleri gerçekten hissettiren her yerde biraz aşk var bence.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Charlie Chaplin’le tanışmak isterdim çünkü oyunculuğun sadece konuşmak olmadığını, bir bakışla bile hikâye anlatılabileceğini ondan görmek isterdim. Mizahı ve duyguyu aynı anda verebilen çok özel bir isim olduğu için onun düşünce şeklini yakından duymak ilgimi çekerdi.

Görmek istediğim yer… Şu sıralar Mallorca ve Menorca’ya gitmek istiyorum.

Mutlaka yapmak istediğim.. aslında bundan başka yerde bahsetmiştim ama burada da kısaca bahsetmek gerekirse müzikal tiyatroya büyük bir tutkum var. Ve Kıbrıs’ın genelinde büyük çaplı bir müzikal prodüksiyonu henüz yapılmadı. En büyük hayallerimden biri Kıbrıs’ta büyük çaplı bir müzikal yapmak ve bu müzikalin oyuncularının hem Kıbrıslı hem de yurtdışında önceden tanıştığım sanatçılarla sergilenmesi.

Son olarak söylemek istediklerim… Hayat kısa demek hiç hoşuma gitmesede sanırım hayat gerçekten kısa. Bu yüzden bence herkes sevdiği işle uğraşsın, hayallerinin peşinden koşsun ve sevdikleri ile zaman geçersin. Gülelim, eğlenelim, mutlu ve sağlıklı olalım.