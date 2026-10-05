Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Belediye Başkan adayı Sermet Nereli, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile beraber İskele’de bölge ziyaretlerinde bulundu. CTP heyeti, İskele Belediyesi’ni, İskele Kaymakamlığı’nı, İskele Polis Müdürlüğü’nü, Kapalı Pazar yerini ve çarşı bölgesini ziyaret etti. Ziyaretlere, İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, milletvekilleri ve partililer de katıldı. CTP heyeti bölge temasları kapsamında, İskele’nin ihtiyaçları ve bölgede yaşanan sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

“İskele’yi halkımızla birlikte yönetecek, birlikte geliştireceğiz”

Ziyaretlerde yaptığı değerlendirmelerde Sermet Nereli, İskele’nin hızla büyüyen yapısına uygun, planlı, ulaşılabilir ve insanı merkeze alan bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmek için hazırlandıklarını söyledi. İskele’nin merkezinden köylerine kadar her bölgenin ihtiyacını yerinde belirleyeceklerini ifade eden Nereli, karar süreçlerinde yurttaşların söz sahibi olduğu, sorunları ertelemeyen ve çözüm üreten bir belediye hedeflediklerini kaydetti. Nereli, “Halkımızın sesinin belediyede karşılık bulduğu, sorunların ertelenmediği, çözüm üreten bir belediye olacağız. CTP’nin yerel yönetimlerde markalaşmış ‘Herkes için hizmet’ anlayışını İskele ile buluşturacağız. İskele’nin her noktasında olacağız. İskele’yi halkımızla birlikte yönetecek, birlikte geliştireceğiz” dedi. İskele’nin sahip olduğu potansiyelin doğru planlama ve halkın ihtiyaçlarını merkeze alan bir anlayışla değerlendirilmesi gerektiğini belirten Nereli, belediye kaynaklarının kullanımında adalet, şeffaflık ve hesap verebilirliği esas alacaklarını vurguladı.