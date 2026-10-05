Devlet Opera ve Balesi'nden Telsim'e ziyaret

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) yetkilileri Telsim'i ziyaret etti.

KKTCDOB Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre ve beraberindeki heyet, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai ile görüştü.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı KKTCDOB'den verilen bilgiye göre, ziyarette etkinliklerin daha geniş kitlelere duyurulmasına sağladığı katkıdan dolayı Telsim’e teşekkür edildi.

Mevcut iş birliğinin gelecek dönemde de geliştirilerek sürdürülmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, kültür-sanatın daha geniş kitlelere ulaştırılması, sanat etkinliklerinin iletişim desteğiyle görünürlüğünün artırılması ve birlikte gerçekleştirilebilecek sosyal ve kültürel faaliyetler ele alındı.