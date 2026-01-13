Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis kürsüsünden üniversitelerin denetim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs’ın kuzeyinde dünya sıralamasında ilk 500’e giren üniversiteleri olduğunu belirten Çavuşoğlu, “600-800 bandında da birçok üniversitemiz mevcut. Uluslararası değerlendirmeye tabii tutularak bu sıralamaya girdiler.” dedi.

Çavuşoğlu, ülkede faaliyet gösteren 23 üniversite olduğunu belirterek, “Bunların arasında kendi imkanlarıyla çok iyi bir seviyeye gelmiş üniversiteleri, yeni kurulan ve bazı istismarlar yapan üniversitelerle eşleştirirsek ülkemizin kurumsal yapısına zarar vermiş oluruz.” ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) son dönemde çok iyi performans sergilediğini söyleyen Çavuşoğlu, “Her yerde denetim var. YÖDAK da yakın bir gelecekte yasasını daha çok güncelleştirecek. Daha hakim bir denetim sürecine girilecek. O yüzden yeni kurulan ile kurumsallaşmış olanları eşleştirmememiz lazım.” diye konuştu.