Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşme sonunda iki ülke arasında ortak bildiri imzalanırken, Erdoğan “İki komşu ve müttefik ülke olarak iş birliği zemininde diyalog kanallarını açık tutmalıyız” mesajı verdi.

Ankara’daki kritik zirve Yunan medyasında da geniş yankı uyandırdı. Görüşme, gazeteler ve televizyon kanalları tarafından dakika dakika aktarıldı.

Yunan basınından ProNews, Erdoğan’ın “Türkiye olarak Avrupa’da son dönemde başlatılan savunma girişimlerinde yer almanın ortak çıkarımıza olduğunu düşünüyoruz” sözlerini, Ankara’nın AB savunma programı SAFE’e katılma konusundaki net tavrı olarak değerlendirdi. Haberde, Miçotakis’in daha önce bu konuda Yunan kamuoyuna yaptığı açıklamalar da hatırlatıldı.

“Tehditleri geride bırakma zamanı”

Protothema gazetesi ise “Her türlü tehdidi ortadan kaldırmanın zamanı geldi” başlığıyla yayımladığı haberde, görüşmenin olumlu bir atmosferde yaklaşık bir buçuk saat sürdüğünü aktardı. Haberde, iki liderin iş birliği ve umut mesajları verdiği vurgulandı.

“Tarihi bir gün”

Atina merkezli One kanalı da zirveyi canlı yayınlarla kamuoyuna taşıdı. Uluslararası İlişkiler Profesörü Dimitris Triantafyllou, görüşmeyi “tarihi günlerden biri” olarak nitelendirerek, iki başkent arasında ortaya konan siyasi iradenin ilişkileri daha da yakınlaştırabileceğini söyledi.

Diaforetiko’ya konuşan Yunanistan Özgürlük Yolu Partisi lideri Zoe Konstantopoulou ise Miçotakis’i sert sözlerle eleştirdi. Konstantopoulou, Başbakan’ın Atina’nın kırmızı çizgilerini Ankara’da yeterince dile getirmediğini savunarak, Meclis’te aylarca tartışılan konuların gündeme taşınmadığını öne sürdü. Ayrıca Filistin meselesine değinilmemesini de eleştirdi.

Miçotakis’in Türkiye’ye ayak bastığı andan itibaren sıcak bir şekilde karşılandığının ifade edildiği haberde “Görüşme bir buçuk saat ve gayet dostane bir ortamda gerçekleşti. Patrik Bartholomeos da orada bulunuyordu. Erdoğan, Miçotakis ve Bartholomeos’un tesbihler üzerinde bir sohbet gerçekleştirdiği görüldü. Ayrıca Miçotakis onuruna düzenlenen akşam yemeğinde hem Türk hem de Yunan lezzetlerine yer verildi. Tüm bunlar ‘bizim aynı mahallenin komşuları’ olduğumuzu bir kere daha gösterdi” denildi.