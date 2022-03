Her Gardırobun Olmazsa Olmazı: Gömlek!

YENİDÜZEN ADVERTORIAL

Gömlekler gardıroplardaki zamansız yerini koruyan anahtar parçalardan biri. Birçok trend gelip geçse de beyaz gömlek gardıroplarımızdaki yerini hep koruyor. Her mevsim giyilebilen, farklı kıyafetlerle birlikte kolayca kombinlenebilen gömlekler hem ofis hayatında hem sokak modasında sıkça tercih ediliyor. Çizgili, desenli, ekoseli, oduncu, spor, keten gömlek gibi farklı desen ve formlarda her tarza uygun seçenekler olduğu için herkesin giysi dolabında mutlaka birkaç tane gömleği vardır. Hem ofis hayatında hem sokak stilinde en çok tercih edilen gömleklerden biri beyaz gömlektir. Beyaz gömlekleri ister takım elbisenizin içine ister denim pantolonunuzun üzerine giyin; beyaz gömlek her iki kombin için de kurtarıcınız olacaktır.

Erkek Gömlek Modelleri

Gömlek modelleri deseni, kol boyu, yaka tipi, kumaş çeşidi gibi pek çok farklı şekilde sınıflandırılabilir. Bir gömlek seçerken en çok dikkat edilen özelliklerden biri gömleğin kumaşı olur. Örneğin çoğunlukla ofis stilinde tercih edilen Oxford gömleklerin kumaş yapısı diğer gömleklere kıyasla, daha kalın ve pürüzlü bir yapıya sahiptir. Sert kumaş dokusu şeklini koruma eğilimi göstererek kırışıklara karşı dayanıklıdır. Oduncu gömlekleri kışın en çok tercih edilen erkek gömlek modellerinden biridir. D’S damat Slim Fit Ekoseli Oduncu Gömlekleri rahat ve hafif kumaşıyla kış kombinlerinin vazgeçilmez parçasıdır. Sıcak bir his sunan yumuşak pamuklu dokusu ile bu gömlek modeli size gün boyu konforlu bir kullanım sağlar. Ekoseli oduncu gömleğini tek başına kullanabileceğiniz gibi içine tişört giyerek ceket gibi de kullanabilirsiniz. Balıkçı yaka üst ve gömlek ikilisi de soğuk hava stilini en iyi şekilde yansıtan güçlü bir uyuma sahip.

Farklı kullanım seçeneklerine sahip olması yönüyle beyaz gömlekler, herkesin giysi dolabındaki kilit parçalardan biridir. Her mevsim giyilebildiği için giysi askılığında hep kendi yerini korur. Resmi ortamlarda takım elbiselerin içine giyilen klasik beyaz gömlek modellerine gözümüz aşina olsa da daha büyük bedende tercih edilen salaş beyaz gömlek modellerini şık pantolonlarla kombinlemek de oldukça trend durumda. Yaz aylarında sıklıkla tercih edilen gömlek modellerinden keten gömlek, rahatlığı ön planda tutmak isteyenlerin tercihi oluyor. Her yaşa her tarza uyum sağlayabilen keten gömlekler ile spor-şık bir havaya bürünebilirsiniz.

Beyaz Gömlek

Mevsimden bağımsız bir duruşu olan beyaz gömlek giysi dolaplarının kilit parçasıdır. Kışın gömlek üzerine giyeceğiniz süveter veya ceket ile yazın tek başına yıldız parça olarak kombininizi tamamlayabilirsiniz. Beyaz gömlek ofis stilinde trendini korurken hafta sonu kombinlerinde de sıkça tercih edilir. Hem şık hem konforlu D’S damat beyaz gömlek çeşitleri gündüzden geceye kombinlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday.

Tek bir beyaz gömlek ile birçok farklı stil oluşturabilirsiniz. Ofiste giyeceğiniz beyaz gömleği şık bir blazer ceket ile buluşturabilirsiniz. Günlük hayatta tercih edeceğiniz beyaz gömleği denim pantolon ile kombinleyebilirsiniz. Takım elbisenizin içine giyebileceğiniz D’S damat beyaz gömlek ile resmi davetlere hazırsınız! Bazen bir kravat ile bazen papyon ile kombinleyerek şıklığınızı bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Sıcak günlerde şortunuzun üzerine giyecebileceğiniz beyaz gömlek de kurtarıcı şık parçanız olabilir.

Rahatlığı şıklıkla buluşturan gömlekler sayesinde erkeklerin seçimi kolaylaşıyor. Zamansız ve modern parçaları bulabileceğiniz D’S damat beyaz gömlek modellerine göz atmanızı öneririz. Her sezon yenilenen gömlek koleksiyonunda slim fit gömlekler, klasik gömlekler, keten gömlek, hâkim yaka gömlekler gibi modeller çeşitleniyor. Tarzınıza uygun bulabileceğiniz hem konforlu hem şık gömlek modelleri dsdamat.com’da sizi bekliyor.

Yaz Aylarının Vazgeçilmez Gömleği: Keten Gömlek

Keten gömlek konfor ve şıklığı bir arada arayanların kurtarıcı parçası diyebiliriz. Terletmeyen özelliği ile D’S damat keten gömlek sıcak havalar için tercih edilebilecek rahat bir gömlek modelidir. D’S damat keten erkek beyaz gömlek ister açık renkli takım elbiselerin içine ister keten pantolonların üzerine giyerek aksesuarlarla birlikte stilinize uygun bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Özel davetlerde rahat ve cool görünmek isteyenler keten gömlek ile sportif bir tarza sahip olabilirler. Kumaş şortlarla da iyi bir ikili olan keten gömlek üzerine takacağınız hasır şapka görünümünüze ayrı bir hava katacaktır. Şık bir yaz akşamı düğününde modası geçmeyen keten gömlekler ile hem düğün davetlerinde rahat bir tarz oluşturabilir hem de sokak modasında şıklığı yakalayabilirsiniz.