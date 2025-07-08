“Projeksiyon nüfus, öğrenci ve asker hariç 590 bin”

Başbakan Ünal Üstel, adaya gelen öğrenci ve çalışanlar hariç Kıbrıs’ın kuzeyinde nüfusun 590 bin olduğunu söyledi. Bu verilerin projeksiyon nüfusa dayalı olduğunu belirten Üstel, Adrese dayalı nüfus sayım sistemi projesinin çalışmalarının %80’inin tamamlandığını, yıl sonuna kadar projenin tam anlamıyla biterek gerçek nüfusun belli olacağını ifade etti. “Muhaceret Dairesi’ndeki öğrenci sayısı belli, Çalışma Dairesi’ndeki çalışan sayısı belli” diyen Üstel, projeksiyon nüfusun öğrenci ve askerler hariç 590 bin olduğunu açıkladı, “Proje tamamlandığında tüm nüfusu halkımıza açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Özellikle ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) de uzun süredir bu konunun üzerinde duruyor, 2011 yılından beridir ülkede bir nüfus sayımı yapımadığını belirtiyor.

Nüfus sayımının yanı sıra Meclis’in son Genel Kurul toplantısında nisabın sağlanmaması hakkında da konuşan Üstel, o gün Meclis’ten ayrılan 3 UBP’li vekil hakkında parti içerisinde disiplin soruşturması olacağını belirtti.

Başbakan Üstel, bu açıklamaları Diyalog TV’de reşat Akar’a yaptı.

“Son yaptıkları bardağı taşırmıştır”

UBP içerisinde ‘muhalif’ olarak bilinen milletvekilleri Hasan Taçoy, İzlem Gürçağ Altuğra ve Ali Pilli’nin geçtiğimiz haftaki son Meclis Genel Kurulu’na katılmayarak nisabın sağlanmaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Başbakan Ünal Üstel, önümüzdeki hafta içerisinde konuyu partinin yetkili organlarına taşıyacaklarını ve oradan çıkacak kararla ilgili vekillerin Disiplin Kurulu’na sevk edileceğini söyledi. Hem Seçim ve Halk Oylaması, hem de Polis teşkilatıyla ilgili yasa tasarısının hem meclis grubunda, hem de parti MYK’sında konuşulduğunu aktaran Üstel, oybirliğiyle karar alındığını ifade etti. Üstel, “ herkes hemfikirdi ama o gün ne oluysa bazı arkadaşlarımızın prensibine uymamış. Nereden çekindiklerini anlamak da zordur. Partimizde geçmişte de bu gibi olaylar yaşandı. Biz hep birlik beraberliğimizi bozmadan, hep birbirimizi anlayışla karşıladık. Ama son yaptıkları bardağı taşırmıştır. Partinin yetkili organları olarak önümüzdeki hafta bir toplantı yapacağız ve bunları değerlendireceğiz. Parti disiplini çok önemlidir ve özellikle partinin yetkili organları oybirliğiyle karar aldığında onun dışına çıkmamak lazım. Bu arkadaşlarımız ne yazık ki onun dışına çıktı” dedi.

“Meclis’i Olağanüstü toplayacağız”

UBP-DP-YDP Hükümeti, yasama yılının son Genel Kurul toplantısında geçtiğimiz hafta hem Seçim ve Halk Oylaması Yasası, hem de Polis teşkilatıyla ilgili yasayı geçirmeye çalışsa da, hükümetin büyük ortağı UBP’nin kendi içinde yaşadığı sorunlar nedeniyle ara verilen oturumun ardından nisap sağlanamamış ve Meclis tatile girmişti. Bununla ilgili de konuşan Başbakan Ünal Üstel, “Meclis Olağanüstü bir toplantıyla birlikte tekrar toplanacak bu yasaları tekrardan gündeme alacak” ifadelerine yer verdi.