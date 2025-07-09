TED Kolejde mezuniyet coşkusu

TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde 26 Haziran’da yapılan 2024-2025 Eğitim - Öğretim Yılı Lise Mezuniyet Töreni duygu yoğunluğu ile dolu anlar yaşattı.

Okul Direktörü Dr. Ferhat Gündoğdu, Girne Kaymakamı Revin Gürler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi Koordinatörü Erol Öz ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam'ın katılımlarıyla gerçekleşen tören mezun öğrencilerin TED Meşalesini yakmasıyla başladı. Törende konuşan Genel Koordinatör ve Okul Müdürü Dr. Ahmet Bilir, mezunlardan iyiye doğruya ve öğrenmeye özel önem vermeyi hayatta da sürdürmelerini isterken ailelere de eğitime ve okula olan ilgileri nedeniyle teşekkür etti.

Okul Birincisi Ülkü Evgin'in kütüğe isim çakmasının ardından yaptığı duygu yüklü konuşmayı, Okul İkincisi Selin Kadıoğlu'nun arkadaşları adına duygu ve düşüncelerini paylaştığı anlamlı konuşma takip etti.

Uygulamalı Dersler Zümre Başkanı ve Müzik Öğretmeni Dr. Pembe Gürtekin eşliğinde sahne alan okul orkestrası, Beden Eğitimi Öğretmeni Metin Güneralp'in performansı ile öğrencilerden Mustafa Kazara'nın piyano dinletisi törene renk kattı.

Eğitimdeki devamlılığı sembolize eden Flama-Bayrak Devir Teslim seremonisinden sonra dereceye giren öğrencilere plaket ve ödül takdimi yapıldı.

Diploma takdiminin ardından öğrencilerden Ege Nurçin önderliğinde Mezuniyet Andı okunarak kepler coşku, heyecan ve gururla fırlatıldı. Mezunların birlikte TED Marşı'nın söylendiği tören sonunda duygu dolu anlar yaşandı.

Tören sonrasında aileler, öğretmenler, yöneticiler ve öğrenciler okul bahçesinde yer alan kutlama etkinliğinde bir araya geldi. (LHA)