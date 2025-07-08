Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla hükümetin nüfus verileri konusundaki belirsizliğine tepki gösterdi. Ünal Üstel’in 2025 yılı için “öğrenci ve asker hariç” nüfusu projeksiyonla 590 bin olarak açıklamasına işaret eden Solyalı, resmi verilerle çelişen bu açıklamaların ciddi soru işaretleri doğurduğunun altını çizdi.

Solyalı, Başbakanlık tarafından geçmiş yıllarda duyurulan projeksiyonlara dikkat çekerek, “2019’da 420.556 olan nüfus, 2023’te 476.214 olarak açıklandı. Bugün ise bir anda öğrenci ve asker hariç 590 bin nüfustan söz ediliyor. Aradaki 200 bin kişilik fark nasıl açıklanır?” diye sordu.

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2024-2025 döneminde KKTC’de üniversite öğrenimi gören yabancı öğrenci sayısının 90 bin, Çalışma İzni ile ülkede bulunan kişi sayısının ise 105 bin civarında olduğunu hatırlatan Solyalı, bu verilerle birlikte ülkedeki toplam kişi sayısının 680 bine dayandığını vurguladı.

YSK’nın Mayıs 2025 itibarıyla açıkladığı seçmen sayısının 215.611 olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın vatandaş öğrenci sayısını ise 38.750 olarak bildirdiğini ifade eden Solyalı, bu iki verinin toplamından vatandaş sayısının yaklaşık 255 bin civarında olduğunun hesaplanabileceğini kaydetti.

“Öyle bir yönetim ki, vatandaş sayısını öğrenebilmek için tahmini hesaplar yapmak zorunda kalıyoruz” diyen Solyalı, hükümetin hâlâ kamuoyuna şeffaf ve detaylandırılmış bir nüfus açıklaması yapamadığını belirtti. “Bu neyin gizliliği?” diyerek tepki gösteren Solyalı, vatandaş sayısının açık ve net bir şekilde açıklanmasının demokratik şeffaflık açısından bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.