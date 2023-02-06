Her aileden bir kişi deprem bölgesine gidiyor

Canbulat Özgürlük Ortaokulu ve Gazimağusa TMK öğrencileri ile ailelerinin yer aldığı deprem bölgesi Adıyaman'a özel uçak kaldırıyor.

Her aileden bir kişinin Eğitim Bakanlığı'ndan bazı yetkililerle birlikte deprem bölgesine en yakın havaalanına götürüleceği, daha sonra da kara yolu ile Adıyaman'a ulaştırılacağı öğrenildi.