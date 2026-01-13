“Hem üreticiyi, hem de kurumu zarara uğrattınız”

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği, Cypfruvex Yönetim Kurulu’nun uygulamalarıyla hem üreticiyi hem de Cypfruvex’i zarara uğrattığını ifade etti.

Birlik, Cypfruvex Yönetim Kurulu’nun Cumartesi günü tesislerde düzenlediği basın toplantısında açıkladığı narenciye taban fiyatları ile Birlik Başkanı Ali Alioğlu ve yönetim kurulu üyelerine yönelik suçlamalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Cypfruvex yönetimindeki bazı kişilerin, taban fiyat açıklamasının ardından Birlik Başkanı Ali Alioğlu ve yönetim kurulu üyelerini, “iftira eden kimse” anlamına gelen “müfteri” olmakla suçladığı ifade edildi.

“27 bin ton ürün ihraç edildi”

Açıklamada, 2024–2025 narenciye hasat sezonunda 27 bin ton Valencia portakalının paketlenerek yurt dışına ihraç edildiği belirtilirken, Cypfruvex tesislerinde ise yalnızca 2 bin 500 ile 3 bin ton arasında ürünün paketlendiği ifade edildi.

Söz konusu ürünlerin bir bölümünün don zararına uğradığı ve bu ürünlerin paketlenerek tüccara satıldığı ileri sürülen açıklamada, don zararına uğramış ürünlerin sıkma tesislerinde değerlendirilmesi gerekirken, paketleme yoluna gidilmesinin Cypfruvex’i zarara uğrattığı kaydedildi.

Don zararına uğrayan bölgelerin Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından açıklandığını belirtilen açıklamada, bu çerçevede Cypfruvex yönetimine, “Hangi üreticilerin don zararına uğramış ürünlerini alarak Cypfruvex’i zarara soktunuz?” sorusunu yöneltildi.

“Paketleme tesisinin kapatılması üreticiyi zarara uğrattı”

Açıklamada ayrıca, sezon ortasında paketleme tesisinin kapatılması nedeniyle üreticilerin ton başına 3 bin ile 4 bin TL arasında zarara uğratıldığı belirtilerek, “Cypfruvex yönetimi beceriksizdir” denildi.

“Geçen yıldan daha düşük fiyat önerildi”

Birlik açıklamasında, Cypfruvex Yönetim Kurulu’nun üretici lehine olduğunu savunmasına rağmen taban fiyatın en fazla 11 bin TL olabileceğini ifade ettiği, buna karşın Başbakan ve Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanı tarafından üreticilere taban fiyat olarak 8 bin TL verildiği belirtildi.

11 bin TL’lik taban fiyat esas alındığında dahi Cypfruvex yönetiminin üreticiye 3 bin TL’lik bir rakam önerdiği belirtilen açıklamada, geçen yıl aynı ürüne 3 bin 600 TL ödendiği, buna karşın bu yıl hayat pahalılığına rağmen üreticiye geçen yıldan daha düşük bir fiyat önerildiği vurgulandı.

Birlikten yapılan açıklamada, Cypfruvex yönetimi kamyoncuya, kontraktörlere, çalışanlara ve diğer tüm gider kalemlerinde hayat pahalılığı oranında maliyet artışını öngörememekle suçlandı.

Açıklamada, bu durumun Başbakan Ünal Üstel ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş tarafından engellendiği belirtildi.

“Eylemle taban fiyat 13 bin TL’ye yükseldi”

Birlik, yaptıkları eylem ve mücadelenin ardından taban fiyatın 11 bin TL’den 13 bin TL’ye yükseltildiğini belirterek, bunun kamuoyunun bilgisi dahilinde olduğunu kaydetti.

Açıklamada, hangi fiyatın üretici lehine olduğunun üreticilerin takdirine bırakıldığı ifade edilerek, Cypfruvex yönetimine “Biz Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği olarak mı daha üretici dostuyuz, yoksa düşük fiyatı önermeyi tercih eden siz Cypfruvex Yönetim Kurulu mu?” sorusu yöneltildi.