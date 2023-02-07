Maraş’ta annesi ve kardeşi ile hayatını kaybeden İlknur Akbaba’nın öğretmenlerinden Hacer Çobanoğlu, yaptığı paylaşımda yaşananlara inanmak istemediğini ifade etti.

İlknur Akbaba’nın tatilde olduğu sırada depremde hayatını kaybettiğini ifade eden Çobanoğlu, paylaşımında “Hem okuyup hem çalışan, vefalı melek kalpli İlknur’um” ifadelerine yer verdi.

Çobanoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Canım İlknurummm inanmak istemiyorum. AML de tanıyıp çok sevdiğim ve daha bir kaç gece önce çalıştığın markette konuştuğum güzel kızım. Hem okuyup hem çalışan, vefalı melek kalpli İlknurum. Maraş’ta tatildeymişsin. Ah be kuzum. Senin, annenin ve kardeşinin mekanları cennet olsun. Yattığınız yer Nur olsun

Akademi sorumlusundan Arda’ya veda…

Değirmenlik U16 Altyapı Sorumlusu Aziz Halil Mahsucu da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, akademide yetişen U16 grubu oyuncularından Arda Akbaba, annesi Elif ve ablası İlknur Akbaba için baş sağlığı diledi.

Aziz Halil Mahsucu, sosyal medya paylaşımında, “Akademimizde yetişen ve U16 grubumuzda oynayan futbolcumuz Arda Akbaba, annesi Elif Akbaba ve Ablası İlknur Akbaba'yı Kahramanmaraş depreminde kaybettik, hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Kahramanmaraş’taki Akbaba ailesinden acı haber…