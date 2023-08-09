Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Gençlik Örgütü Dikmen Ocak Kongresi gerçekleştirildi. 6 yıl aradan sonra Dikmen’de tekrardan gençlik örgütü kuruldu. Kongreye CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy da katılarak konuşma gerçekleştirdi. CTP Girne İlçesi Gençlik Örgütü Dikmen Ocak Başkanı Gülcem Gündağ olurken, yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Bingül Kurtoğlu, Ali Gülakdeniz, Nihat Öztumen, Evren Nalbant, Salih Akinsel, Tahsin Arova.

Akansoy: Hem muhalefeti güçlendireceğiz hem de hükümet etme talebini yükselteceğiz

Kongrede konuşma gerçekleştiren Genel Sekreter Asım Akansoy, Dikmen’de kadın örgütünden sonra, gençlik örgütünün kurulmasından dolayı gururlandıklarını vurguladı. 6 yıl aradan sonra Dikmen’de ilk kez gençlik örgütünün kurulduğunu belirten Akansoy, emeği geçen herkese teşekkür etti. Memleketin, tarihin en kötü dönemlerinden birinden geçtiğine dikkat çeken Akansoy, “Kıbrıs Türk halkı hiç bu kadar büyük rezalet görmedi” ifadelerini kullandı. Her gün yeni bir olayla karşılaşıldığını hatırlatan Akansoy, hükümet ettiğini iddia edenlerin demokrasiyi de yerle bir ettiğini kaydetti. Akansoy, “Biz bu ülkenin yurtseverleri olarak birbirimize tutunarak adaleti, insan haklarını savunacağız. Çocuklarımız eylül ayında okullarına çadırlarda devam edecek. Okullarda taş, taş üstüne konulmadı. Hükümet ettiğini iddia edenler hiçbir şey yapmıyor. Bu hükümetin, bu halka en ufak faydası yoktur” dedi. CTP’nin önümüzdeki süreçte hem muhalefetini güçlendireceğini hem de hükümet etme talebini yükselteceğini vurgulayan Akansoy, dayanışma içerisinde olmanın önemine işaret etti. Akansoy, kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Talat: Birlikte üreteceğiz, birlikte yürüyeceğiz

Girne İlçe Başkanı Ongun Talat da yaptığı konuşmada, Dikmen örgütünün, en aktif örgütlerden biri olduğuna dikkat çekti. 6 yıllık aradan sonra Dikmen’de gençlik örgütü kurulmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Talat, “Bunu diğer bölgelere yayma görevini de hatırlatmak istiyorum. Birlikte üreteceğiz, birlikte bir masanın etrafına oturacağız. Sorunları aşmak için çaba göstereceğiz. Gençlik örgütlenmesi, gençlerle yapılır. Gençler tüm süreçler içerisinde yer almalıdır. Yoldaşlık ilişkileriyle hep birlikte yürüyeceğiz” dedi.

Mevlit: Gençlik geleceği değil, bugün

CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit yaptığı konuşmada, “6 sene sonra burada olmanın heyecanını yaşıyoruz. Görev alacak arkadaşlara başarılar dilerim” diyerek sözlerine başladı. Önümüzdeki dönemin zor ama umutlu olduğuna dikkat çeken Mevlit, mücadelelerinin devam ettiği kaydetti. Dünden daha çok çalışacaklarını ifade eden Mevlit, “Gençlik gelecek değil, bugün” diye ekledi.

Karaca: Gençlerle bir araya gelmenibn mutluluğunu yaşıyoruz

Dikmen Ocak Örgütü Başkanı Yaşar Karaca da yaptığı konuşmada, gençler için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Gençlerin bu tür yapılanmaların içinde bulunmasının önemli olduğuna dikkat çeken Karaca, hükümet ettiğini iddia edenlerin güttüğü politikaların gençleri ülkeden uzaklaştırdığını söyledi. Karaca, “Bu akşam 6 yıldan sonra gençlik örgütünün bir araya gelmesi çok önemlidir. Bütün gençlere çok teşekkür ederim” dedi.

Sipahi: Dikmen’de uzun bir aradan sonra gençlik örgütü kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Mustafa Sipahi de yaptığı konuşmada, Dikmen’de uzun bir aradan sonra örgüt kurulduğunu ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Yerelden örgütlenmenin de önemine işaret eden Sipahi, ilçe olarak çalışmalarına aralıksız devam ettiklerinin altını çizdi. “Kitle yaratmak uğraş gerektirir. İnsanı insan yapan en önemli değerlerden biri emektir. Siyaseten de çok önemlidir bu. Bir şeyler ortaya koyup yukarıya doğru yükseleceğiz” diyen Sipahi, CTP’yi bekleyen bir iktidar süreci olduğuna vurgu yaptı. Sipahi, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün, hayatın her alanına etki ettiğini de belirterek sözlerini sonlandırdı.

Gündağ: Güçlerimizi çoğaltmaya devam edeceğiz

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi Dikmen Ocağı Başkan Gülcem Gündağ da yaptığı konuşmada, çok büyük bir heyecanla bu göreve başladıklarını kaydetti. Göreve gelirken sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurgulayan Gündağ, CTP’nin bu halkın tek umudu olduğuna dikkat çekti. Örgütlenmeye hazır olduklarını ifade eden Gündağ, “Bugünkü heyecan ve umutla federal bir Kıbrıs’ta uyanıncaya dek mücadelemiz sürecek” dedi.